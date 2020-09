Franklin Almeyda Obstetra Políticotanizaciones

Alfredo Freites

Pocos políticos tienen la opor­tunidad de en­cabezar el na­cimiento de una organización política, pero Franklin Almeyda en eso lleva ventaja. En cada siglo ha traído al mundo un partido. En su casa nació el PLD y allí también nace la Fuerza del Pueblo.

Su hogar aun conser­va las mecedoras donde se reunía Juan Bosch con los integrantes del Comité Po­lítico que creo eran cinco. Ahora estarán los nuevos, lo jóvenes, el relevo de esa vieja guardia que siempre han visitado una casa de puertas abiertas en el en­sanche Primavera.

A Franklin lo conozco desde tiempo pretérito. Es­te historiador y maestro es un ser transparente de pé­treas ideas cuyo carácter no es favorable a la imagen hi­pócrita y complaciente del político de caricatura. Su labor en la gestión de la FP, proceso que sigo con mucha atención, me lleva a teclear­le unas letras de reconoci­miento por que él no lo ha­ría para sí mismo.

Durante el convulso pro­ceso político que recién pasó hube de hablar varias veces con Almeyda y estaba cons­ciente de que el PLD pasaba un proceso difícil y tortuo­so. No pactaría con Danilo Medina porque era cargar y perdonar sus engaños y trai­ciones, entre otras cosas. Franklin es tozudo. Ya lo sé.

En algún momento se ha­rá la historia de la FP que lo­gró la hazaña de ser conce­bido y parido en el proceso electoral logrando ser la se­gunda mayoría en el Senado, con Diputados, alcaldes, re­gidores y fue factor de quie­bre del PLD. En la estrategia de Leonel Fernández está la colaboración de Franklin.

Leonel es un político que hace creer que es un favo­recido por la suerte. Es que sabe estar en el lugar im­portante en el momento pre­ciso. Su forma de hacer atra­jo a Franklin, quien no es una personal fácil y lo convier­ten en obstetra político para que la FP sea un partido que se construye digitalmente en tiempos de pandemia y re­uniones virtuales.