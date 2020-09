Documentos nuevos ante la S C J

Matias Modesto Del Rosario Hijo

modestomatias@gmail.com

El sagrado dere­cho de defen­derse, y de de­positar toda la documenta­cion que se entienda per­tinente, a fin de sustentar sus pretenciones, no sig­nifica que en grado de Ca­sacion, yo pueda deposi­tar documentos nuevos, sobretodo, documentos que nunca fueron deposi­tados en la corte de ape­lacion de donde emana la sentencia recurrida y que al recurrir dicha sentencia, pues, se pretenda deposi­tar o que sean sometidos ante la Suprema Corte de Justicia, documentos que no fueron depositados an­te la corte a qua, lo cual a todas luces no es posible. En esa direccion, hoy va­mos a compartir la senten­cia núm. 0020/2020 Exp. núm. 2012-2297 en Mate­ria de Ejecución de contra­to de póliza y reparación dedaños y perjuicios, y cu­ya decisión es el rechazo del recurso y el Ponente o relator es el Mag. Napoleón R. EstévezLavandier. Esta sentencia es de Fecha: 29 de enero del 2020. Que, co­mo ha sido juzgado y como consecuencia del efecto de­volutivo de la apelación, las partes tienen la oportuni­dad de producir las pruebas que estimen convenientes en torno a sus respectivos intereses litigiosos, en los plazos que otorgue el tri­bunal de alzada, aun cuan­do se trate de documentos que no fueron producidos en primer grado, sin que esto implique la violación de ningún precepto jurídi­co. SCJ, 1ra Sala, núm. 10, 6 marzo 2013, B.J. 1228; que, sin embargo, se impo­ne advertir que para hacer valer ante la alzada los do­cumentos depositados an­te el tribunal de primer gra­do deben ser igualmente depositados para su pon­deración; que, en el caso ocurrente los documentos en los que se fundamenta el recurrente constan ha­ber sido depositados ante el juez primigenio, no así ante la corte a qua, por lo que al no haber sido aportados al debate de segundo grado, constituyen documentos nuevos en casación, pues corresponde a las partes en cada instancia del proceso suministrar los documen­tos y pruebas pertinentes en apoyo de sus pretensio­nes, razones por las que procede el rechazo del me­dio que se examina, al no haber puesto el recurrente a la corte a qua en condicio­nes de referirse a dichos do­cumentos. Enhorabuena.