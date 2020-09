No olviden lo principal, honorables, no olviden lo principal

Pablo Mckinney

Todo parece indicar que la se­lección de los nuevos miem­bros de la JCE va a provocar el primer choque entre las dos fuerzas dominantes del gober­nante PRM, con la agravante de que en la contienda está en juego la palabra empeña­da del presidente de la República.

Hoy existe en la sociedad dominicana un ambiente de rechazo a la designación de dirigentes políticos en las altas cortes. Ha­blo de miembros de la dirección de los tres partidos dominantes, en especial del ex vo­cero oficial del expresidente Hipólito Mejía, Eddy Olivares, quien ya es el candidato de la mayoría de los diputados del PRM, a pesar de la posición contraria del Presidente Abinader y de la dirección de la organización. Y he ahí la question chaquesperiana.

Lo que menos le conviene a un partido de gobierno que acaba de iniciar su administra­ción en las peores condiciones que registra la historia democrática de la nación, es un públi­co enfrentamiento entre sus dos grupos domi­nantes. Pero ahí están los trenes rodando, y de Abinader y Mejía depende que no choquen. (Y el PLD observando).

Por mi parte, insisto en el talante personal y profesional de los candidatos, más que en su militancia o no, pero entiendo la preocu­pación del Presidente, justificada por los exce­sos de los anteriores gobiernos en el tema, con principalía en los del PLD. Yo advertí entonces con un bulevar: “Lo mucho hasta Dios lo ve”, y si bien es cierto que no lo vio Dios (siempre tan ocupado), sí lo observó el Departamento de Estado gringo (siempre tan implacable), y sonó un teléfono. La forma es parte del fon­do. Que lo estético fortalezca lo ético. Uno sa­be que Roberto Rosario, siendo presidente de la JCE tuvo igual o más choques con su partido (PLD) que con el resto, sin embargo, siempre lo persiguió la sombra de ser miembro del Comité Central del PLD. Todo un exceso, solo superado años después por la designación sorpresiva y de­cepcionante de Jean Alain Rodríguez en la PGR quien, con sus abusos repetidos contra la Magis­trada Germán, terminó de escribir el relato ya dominante en la opinión pública, que lleva­ría al mandatario a prometer la colocación de jueces “políticamente independientes”. Muy bien, Presidente, honorables, muy bien, pero no olviden lo principal: el talante personal, los jardines de Babilonia, la salud mental y auto­respeto de cada aspirante.