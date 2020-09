Roosevelt Comarazamy 2

ELLIS PÉREZ

A mi pregunta de ¿cómo nace el cronista deportivo Roosevelt Comarazamy? Él me contesta: de niño iba al Caribe donde mi padre Francisco Comarazamy era corrector de estilo. Me fascinaba ver el manejo del plomo para hacer la composición, el tecleo de las maquinillas era como el tableteo de las ametralladoras, a mis oídos.

Luego, en el viejo Listín Diario de la 19 de marzo comencé a traducir artículos deportivos de la publicación norteamericana, The Sporting News, para Félix Acosta Núñez, quien comenzó a pagarme 10 pesos por artículo traducido, y eso fue ampliando mi base de conocimientos deportivos.

Nandy Rivas opina

El país, Roosevelt y un promedio de ganados y perdidos. 1.-El país gana. Cuando proclama orgullosamente, que el jefe de prensa de los más importantes eventos deportivos del mundo, incluidos juegos olímpicos, es el dominicano; quien para muchos, es el de mayor formación y más completo periodista deportivo de la historia. 2.- El país pierde. Cuando una de las más grandes promesas de la judicatura dominicana, cuando era apenas, un mozalbete, y encontrándose ya, en la práctica, frente de uno de los bufetes de mayor renombre, decide abandonar la carrera para dedicarse, a tiempo completo, al ejercicio del periodismo deportivo. La pasión y el amor entrañable por el deporte, vencen por “forfeit”, al abogado del futuro promisorio. Números finales: El País: 1 ganado. 1 perdido.

“Una de mis experiencias más extraordinarias ha sido mi relación con las Reinas del Caribe. Como grupo podría decirse que las vi nacer, comenzar desde cero, entrenarse, desarrollarse y comenzar a competir hasta llegar a convertirse en uno de los mejores equipos del mundo hoy en día. Con ellas he vivido la ansiedad de la búsqueda de la victoria, y con ellas he compartido muchas veces la celebración de esas victorias. Con ellas me he trasladado a las Filipinas, Tailandia, Ekaterimburgo, Suiza, Macao, Hong Kong, Italia, Turquía y Japón entre otros países. Realmente me siento como parte de la familia de la mayoría de ellas”.

Felipe Vicini opina

Don Roos es una institución en el periodismo deportivo de nuestro país. Además, está muy activo en los medios sociales donde él participa activamente, siempre con humor. Su trabajo de prensa ante la FIBB es excelente y un más para nuestro país

Excelente cronista deportivo, magnifico caballero. Gran amigo.