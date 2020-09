Mons. Ramón Benito De La Rosa Y Carpio

Un día cualquiera vino una jo­ven y me dijo directamente sin ambages: “Yo soy atea, no vengo aquí para que usted me ayude a ser católica. Yo ven­go aquí porque he sabido que ustedes tienen unas terapias, un grupo que se llama «El Ni­do de Raquel», que ayuda a liberarse de los traumas del aborto. Yo cometí un aborto, pe­ro a mí me dijeron que era un grupo de cé­lulas. Si yo hubiera sabido que era un niño o una niña, no lo habría hecho. Vengo pa­ra que ustedes me ayuden a sanar el trau­ma que tengo, no tengo problema con Dios, yo no voy a ir presa, pero no estoy sana, es­toy enferma y sufro este trauma psicológico. ¿Por qué no me lo dijeron?”.

Yo quiero ser voz de aquellas mujeres que quieren que le digan la verdad: “usted va abortar un ser humano y no solo un gru­po de células”.

La muchacha entró en terapia para cu­rarse el trauma del aborto.

Se puede curar, pero cuesta mucho ha­cerlo.

Hasta mañana, si Dios,

usted y yo lo queremos.