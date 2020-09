Notables e independientes (¿)

Luis Encarnación Pimentel

modestomatias@gmail.com

De los famosos notables de otros tiempos, a los que aquí se acudía preferentemente para encargarlos del mane­jo de los tranques o crisis de orden político o social importantes, hemos pasado a “endonarle” esas responsabilida­des a llamados “independientes”, general­mente enquistados en la sociedad civil. Los primeros se hacían notar y sentir demasia­do, aunque en términos de resultados ha­larán para el lado de sus intereses, sin ob­servar derechos, voluntad de las mayorías y mucho menos respeto por las institucio­nes democráticas. Los segundos, no son in­dependientes nada, porque su naturaleza y prioridad es defender causas de ONGs con agendas contrarias a los intereses naciona­les o porque algunos han visto la sociedad civil como un trampolín para ocupar una posición en los gobiernos o en algún órga­no importante del Estado. ¿Independien­te de quién, de cuál sector? Con el perdón de los que han ofrecido un servicio serio y han sido diferentes, pero el asunto es que ni “notables” ni “independientes” se han ocupado de fundar un partido político, pa­ra buscar votos, ganar unas elecciones y el poder, y entonces imponer –ya legitimados con el apoyo popular– sus reglas de jue­go. Todo lo contrario, quieren descalificar a los partidos y a los políticos, que en ver­dad son- con sus innumerables defectos y fallas- el instrumento democrático para ca­nalizar las aspiraciones del pueblo, primero en las urnas, y tras el triunfo, con la esco­gencia de los representantes de los órganos del Estado. A propósito de que hay que es­coger una nueva Junta Electoral, se vuel­ve con el “coro” de que se busque indepen­dientes, mientras el presidente Abinader y el doctor Fernández coinciden en que sean apartidistas. Creo, como muchos otros, que lo fundamental es que sean preparados, se­rios, responsables, en capacidad de cargar pesado y no dejarse manipular por ningún sector, incluyendo el que pudieran ver en lo personal con alguna simpatía, que to­do el mundo tiene. Puede que lo saluda­ble sea escoger un presidente no partidista, un miembro de sociedad civil y tres de fac­tura política, aunque con buenos perfiles, porque más que independencia, beneficia el equilibrio. La gente comprometida –pe­ro seria y ética– vigila y defiende, pero los “independientes”, en un momento voltean la cara, para no ver ni defender nada (¿). Y terminan diciendo que “no tienen com­promiso”. Ejemplos hay muchos. Idea igual en las Altas Cortes. Algunos nombres: Julio Aníbal Suárez, Freddy Ángel Castro, Eddy Olivares, Juan Cedano, Castillo Pantaleón, Ricardo Nieves y Hotoniel Bonilla.