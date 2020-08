El mayor reto de Abinader

Eduardo Canela

Usted y yo sabemos que el Presidente Luis Abinader se enfrentará a muchos retos en todo el sentido de la palabra. Los encontrará en todos los sectores del gobierno que pudiesen mencionarse. Sin embargo, nuestra intención es la de subrayar los que, a nuestro parecer, son los retos más grandes que deberá afrontar. En primer lugar y como reto mayor y más importante, se enfrenta al sector salud. En el curso de una anomalía como el COVID-19, el presidente Abinader recibe un país con más de ochenta y cinco mil contagiados y más de mil cuatrocientos fallecidos. No podemos dejar de mencionar que Abinader recoge un sistema de salud que -si no lo está- se encuentra al borde del colapso. No olvidemos que tanto a vox populi como en las noticias, se ha denunciado que el país se encuentra al límite de camas de cuidados intensivos disponibles.

El segundo mayor reto al cual se enfrenta Abinader, a nuestro entender, es nada más y nada menos que: la expectativa. Para ponerle un adjetivo, llamémosle “La expectativa popular”.

Nunca antes hubo un gobierno con tanta expectativa popular como el gobierno de Abinader. Podríamos compararlo con la del primer mandato del presidente Fernández, en el entendido de que este vino a posteriori de un largo período de gobernanza por parte de Joaquín Balaguer, así como también su segundo gobierno luego de Hipólito Mejía, que dada la crisis económica, este segundo gobierno fue recibido lleno de expectativas y como una salvación por parte de la población en ese entonces. Sin embargo, le atribuyo más expectativa a este nuevo gobierno, sobre todo cuando ciertos grupos populares ya están al asecho de todo lo que se disponga a realizar esta Administración.

El reto más grande al que se enfrenta Abinader, después del sector salud, es cumplir con la expectativa popular, sobre todo la de uno de los grupos más atentos al acontecer del gobierno actual. Me refiero al grupo formado y unido por un sentimiento que fue forjado durante una protesta sin precedentes, en la que el pueblo dominicano reclamaba respuestas a cuestiones que aún el día de hoy no han sido contestadas y que fue iniciado por un pequeño grupo de jóvenes que día tras día fue creciendo frente a la Plaza de la Bandera. Cabe destacar que este movimiento ciudadano - desde antes de la toma de posesión de Abinader - ha hecho sentir su voz; desde los afamados “cacerolazos” hasta el relativamente reciente movimiento #LosQueremosPresos. Este es uno de los grupos con altas expectativas frente al gobierno de Abinader, sobre todo y ante todo en el sector de la justicia, manifestándose semanas antes de Abinader poder si quiera llegar al palacio, prometiendo hacer otra protesta similar, en el caso de que no cumpliera con las expectativas que reclaman.

Y es que estamos hablando de un colectivo que todavía hoy sufre resentimiento de la carencia de respuesta y/o régimen de consecuencias del gobierno anterior frente a algunos casos que fueron icónicos en su momento; verbigracia, caso Cotubanama y la siembra de aguacates en parques nacionales. Suceso que por más movimiento a través de redes y firmas digitales que, de una manera que no era la que procedía en sí, sin embargo era la que conocía la juventud de este grupo, se hizo eco.

Lo cierto es que tanto la juventud como el resto de la sociedad dominicana, se vio moralmente afectada por la pena tan efímera que le fue impuesta a Marlin Martínez en el momento en que el país estuvo al asecho de uno de los casos más atroces jamás vistos. Dolor que fue sufrido por la población a desfavor del Poder Judicial, que de por si es victima de tener que trabajar con legislaciones desfasadas producto de un Poder Legislativo que fue incapaz, en su momento, de adecuar la codificación de nuestro derecho conforme a la sociedad de hoy en día, bajo la premisa de la falta de acuerdo en la reforma que concierne a la legalización del aborto por las tres causales, sin si quiera tomar en consideración actualizarlo en cuanto a todo lo demás que requiere de una actualización jurídica; sin embargo, supo aprobar en urgencia el aumento de salarios de diputados y senadores A esto súmenle que, producto de haber podido cambiar el color morado del gobierno central, a las expectativas se les suma un sentimiento colectivo que nace en la sociedad dominicana: el sentimiento de esperanza. Convertida en esperanza, la expectativa reside en que las cosas pueden cambiar y en que quizás se pueda cambiar la premisa de “todos los políticos son iguales”. Este sentimiento le suma a la inmensa expectativa que se le atribuye al gobierno de Abinader, producto del escozor sufrido por silencios administrativos en casos de renombre.

La expectativa de dar respuesta a un conjunto de casos que se vieron sin régimen de consecuencia por parte de la Administración anterior, junto a un novedoso sentimiento de esperanza por parte de la población dominicana es, a nuestro parecer, el reto mayor al que se enfrenta el nuestro presidente; entendemos pertinente citar esta célebre frase del poeta costarricense Isaac Felipe Azofeifa, a proposito del inicio de un nuevo ciclo de gobierno, cito: ¨ Ya todas las estrellas han partido. Pero nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer¨.