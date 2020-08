Pablo Clase Hijo

Se sabe que infinidad de hombres quieren placer sexual sin compromiso, atadura o responsabilidad. Cuando alguno de ellos es informado por una amante de que tiene un hijo suyo, el sujeto lo niega rotundamente. De modo que para establecer la verdad, hay que hacer la consabida prueba de paternidad.

Alejandro Dumas hijo, autor de “La dama de las ca­melias”, célebre escritor como su prolífico padre, Ale­jandro Dumas, tuvo al parecer hijos naturales con va­rias mujeres. Una vez, narra su biógrafo, fue citado por el juez, a petición de una madre, para que reconociera a un niño como hijo suyo.

Dumas dijo que si veía al niño y lo conocía, lo reco­nocería. En una de las notificaciones, compareció una mujer con el niño en brazos.

Dumas lo vio y dijo para asombro de todos: “Reco­nozco a este niño como hijo mío; pero me es totalmen­te imposible reconocer a la madre”.

Ella trató lo mejor que pudo de reconstruir algunos pormenores de su romance o aventura, pero él no re­cordaba o fingía no recordar nada. Pasaron largos mi­nutos de indefinición hasta que el juez, ya cansado, le preguntó: “Pero vamos a ver señor Dumas: ¿conoce o no a esta mujer?”. El escritor respondió: “¡Claro que sí! Hace ya una hora que discuto con ella. Y, si la sesión dura una hora más, llegaremos a ser buenos amigos”.

Dumas hijo no parecía tomar en serio su situación, pero el reconocimiento del niño constituyó la prue­ba de su paternidad. En la esfera espiritual, también hay una prueba para saber si somos o no hijos de Dios. ¿Cómo puedo probar la paternidad de Dios? En esen­cia, todos los que creen de verdad en Jesucristo son he­chos hijos de Dios.