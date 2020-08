Jueces de conductas y faltas de respeto

JUAN F. PUELLO HERRERA

asistente@puelloherrera.com

Nuestra capacidad de asombro ha sido superada al observar la for­ma destemplada y sin respeto como se refieren algunos comu­nicadores y “ciudadanos” a per­sonas e instituciones recurriendo a imprope­rios. De esta andanada de insultos con malas palabras incluidas nada ni nadie se salva, ni si­quiera la investidura del presidente de la Repú­blica de turno.

Se pueden denunciar conductas contra la moralidad y honestidad, pero no se justifica que se utilice un lenguaje soez, fruto de la có­lera, donde la pasión de ánimo con su ímpetu tal como escribió Cervantes, no hay freno que la corrija. Tampoco, que se recurra a supuestos defectos físicos o de carácter, que atenten con­tra la dignidad violando el derecho de defensa, y sin pensar en la familia. No creo sea justo, que desde una plataforma digital alguien se con­vierta a la vez en acusador y juez, pasando de instrumento para la creatividad en un medio que provoca todo lo contrario, esto es, un freno.

Se da, al utilizar los apodos no como un indi­vidualizador conceptuado, sino en forma des­pectiva, por ejemplo, identificando a un presi­dente como tayota o bizco, que sería distinto si dijera que podría tener un trastorno en su per­sonalidad.

Otro ejemplo que sirve a estos efectos es el de los guardianes del pueblo en el Antiguo Tes­tamento anunciando, y denunciando a la cla­se dominante por su lujo, orgullo, codicia e in­justicias a costa de los pobres, para provocar un cambio de conducta, una conversión, para que todos se encuentren con Dios (Veáse Isáias cc. 1; 3; 5; 10).