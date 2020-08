Político Santo

Mons. Ramón Benito De La Rosa Y Carpio

Encontramos hoy a mu­chos jóvenes que cuando le hablan de participar en política, de entrar en vocación de política, no solamente son críticos, dicen: “yo no quiero entrar en política porque to­dos los políticos son corruptos”.

Hay una imagen que se vende así de que el político es corrupto.

Queremos resaltar la política acerca de los políticos. Hay políti­cos santos que han llegado a la per­fección, no solamente son políticos éticos que respetan las leyes y que respetan las leyes morales y la éti­ca, no solamente son políticos que practican el bien común; son políti­cos más que todo eso, no solamente son políticos cristianos, son políti­cos que han llegado a una perfec­ción en la política.

Desde el político ético hasta el po­lítico santo, podemos caminar.

Es falso decir que todos los políti­cos son corruptos, porque hay políti­cos éticos, santos, que viven y practi­can el bien común.

Hasta mañana, si Dios,

usted y yo lo queremos