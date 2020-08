El gobernante es un servidor

Pablo Clase Hijo

Dios instituyó el gobierno civil en la tierra como Su servidor y, como tal, ha de cumplir, voluntariamen­te o no, Sus propósitos so­beranos. La razón de ser del gobernante es –conforme a la “Carta a los romanos”- restringir el mal y proteger la vida y la propiedad; motivar a hacer el bien y cas­tigar al que hace lo malo, pues tiene au­toridad para juzgar y condenar al que ha cometido un delito. En Romanos 13:1-4, el apóstol Pablo escribe: “No hay autori­dad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas… Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella; por­que es servidor de Dios para tu bien… y vengador para castigar al que hace lo malo”. Por lo visto, la prioridad de Dios al instaurar el gobierno humano fue re­compensar el bien y restringir la corrup­ción en un mundo cuyo “pensamiento es de continuo al mal”.