Inesperada despedida

Tomás Aquino Méndez

No pasó por mi mente ver una transición de mando sin la presencia de quien sería sustituido. Luego de 8 años de un gobierno que muchos valoramos como ACEPTABLE, no le veo ninguna justificación a esa ausencia de Danilo Medina. No creo que los presentes en la Asamblea Nacional se hubiesen atrevido a “abuchear” o hacer desplante al ahora ex gobernante, como han insinuado algunos comunicadores en programas de radio y de televisión. Las obras del presidente Medina en 8 años y en conjunto, las ejecutorias del Partido de la Liberación Dominicana serán un punto de referencia. Viviendas, el 9-1-1, escuelas, estancias infantiles, teleférico, metro, transformación institucional, renovación del sistema vial, etc. son éxitos imborrables de la gestión peledeista. Claro, no se puede ocultar que faltó una acción ENERGICA Y CONTUNDENTE en contra de la corrupción. Pero por esas cosas positivas, no asimilo la justificación esgrimida para la ausencia del presidente Medina en la juramentación del presidente Luis Abinader. Los actos encabezados por Medina en las últimas semanas, demuestran que el COVID no impide estar una hora en la sede del congreso con medidas estrictas de protección. Probablemente no sabremos, por ahora, la real causa de esta ausencia histórica en un traspaso de mando. Algunos la atribuyen a que Abinader no reconoció el triunfo de Medina en 2016 y sus diputados se ausentaron de la asamblea cuando asumió su mandato. Otros creen que se debe a que no podría estar acompañado de sus seguidores. Lo cierto es que, al despedirse, Medina, como había prometido hizo LO QUE NUNCA SE HA HECHO, al ausentarse de esta juramentación. El futuro dirá si actuó bien o mal.