Gestión del patrimonio estatal

Emerson Soriano

En realidad, un trabajo como es­te admite una mirada de pers­pectivas, pero no se dispone de suficiente espa­cio para ello, por lo que me concentraré en destacar dos aspectos: relevancias e impli­cancias de la fusión.

PRIMER ASPECTO. Si bien en la particular arista inmobiliaria, la identifica­ción de los bienes del Esta­do puede hacerse mediante un catastro particular opera­do desde la Dirección Gene­ral de Bienes Nacionales, ello solo aportaría vocación de administración y disposición respecto de estos. En cambio, la actualización de un Catas­tro Territorial Ordinario a ni­vel nacional, aunque abar­que exclusivamente aristas de ubicación, mejoras, geo­metría y precio, constituiría una avenida para el desarro­llo; pudiendo deducirse de ello resultados de otro tipo.

Piénsese, por ejemplo, en el aspecto tributario; igual en la elaboración e implementa­ción, a partir de esa data, de estrategias de inversión pri­vada o inversión mediante alianza público privada (Ley sobre Mercado Hipotecario y Fideicomiso); estrategias de inversión social (Plan de titulación del gobierno), por ejemplo. Amén de que, en lo que hace particularmente a la titulación de viviendas, de­be tomarse en cuenta la solu­ción de un problema previo, que lo es, el justo pago que falta hacer a la gran mayoría de los propietarios de terre­nos “expropiados” para cons­truirlas. Ningún gobierno ha podido resolver ese proble­ma, ya por falta de dinero, ya por falta de voluntad. No obstante hay caminos y, de hecho, fórmulas identifica­das para solucionarlo.

SEGUNDO ASPECTO. Se refiere a una implicación ajena a todas las bondades y procedencia que hasta aho­ra hemos destacado sobre la fusión. Se trata del desa­fío que supone la evaluación de personal y subsecuente desvinculación de la nómina que ello acarreará para mu­chos. Ignoro, sobre el CEA y la DGCN, cuál es la compo­sición, dentro de su presu­puesto, de la nómina y sus derivados (seguridad social y sueldo 13, entre otros), pro­pios del objeto (01) de ejecu­ción presupuestaria.

Sin embargo, me gustaría aportar una idea sobre Bie­nes Nacionales. Ahí el com­ponente en cuestión debe rondar el 70% de su presu­puesto -a pesar de que, entre 2012 y 2013, hubimos de te­ner el coraje de desvincular de nómina más de quinien­tos empleados del personal contratado, disminuyéndola de 31 a 26 millones mensua­les. Mas, como no se puede opinar cuando no se maneja suficiente información, con­fío en que el nuevo gobierno tenga una salida para mitigar el impacto que ello causará en nuestra economía.