MONS. RAMÓN BENITO DE LA ROSA Y CARPIO

Queremos recoger una frase del Papa Francisco que la hemos hecho un twit.

El victimista está siempre quejándose de los demás: “nadie me entiende”, dice, “nadie me ayu­da, nadie me ama”.

Conocemos el victimario: aquel que hace daño a los demás de muchas maneras.

Conocemos las víctimas. Hay victimarios fí­sicos, victimarios psicológicos.

Hay víctimas que son de esos mismos tipos pero el victimista hace parte también de la vi­da. Nosotros debemos cuidarnos nosotros mis­mos de ser victimistas .

Para salir de ser victimista hay que ser proac­tivos. Lo repetimos muchas veces: “qué yo pue­do hacer”.

Me quejo de los demás, pero soy yo víctima de mí mismo. Hay que superar los victimarios, hay que superar las víctimas, hay que superar­se a uno mismo, superar los victimistas.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.