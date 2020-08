A mi amigo Danilo

GERMÁN MARTÍNEZ

Apreciado amigo:

Cuando el país estaba fascinado por la sonrisa del triunfo de Hipó­lito Mejía yo caminé contigo por varios pueblos del país.

En Puerto Plata te dije que no era posible un triunfo sin el apoyo de Bala­guer, me dijiste que entrabas por detrás don­de el caudillo. Siempre fuiste un amigo sin­cero y solidario conmigo y los míos, no sé que te pasó en el ejercicio del poder, nunca en mi vida ni yo ni mi familia habían pasado tantas necesidades como en tus gobiernos, y no hubo forma de llegar a ti, ni siquiera por uno de tus choferes, y menos por algunos de tus funcionarios, incluso viejos amigos has­ta de tragos, me condenaron a la miseria y el desempleo.

Lo peor es que muchos de los que hoy van al poder, y algunos de sus adláteres, tienen el tupé de decirme bocina a mí que no me hicieron ni el favor de recibirme.

Te deseo suerte, creo que la vas a necesitar, y te reitero que soy y seré siempre tu amigo. Pa­ra mí la lealtad es razón de vida, ya veremos cuántos de los beneficiados de tu gobierno ha­rán lo mismo.