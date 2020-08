Ahorrar sí, pero…

Tomás Aquino Méndez

El derroche que por años se ha di­cho abunda en el Estado, al pare­cer llegará a su fin. El presidente electo Luis Abinader ha anuncia­do que tomará medidas para evi­tar que los recursos del Estado se sigan yendo a los bolsillos de funcionarios y no a obras que beneficien a la mayoría de ciudadanos. Tam­bién la senadora electa, Faride Raful anuncia que 57 instituciones serán eliminadas. Ya sabe­mos que, en cada una de estas, miles de domi­nicanos se ganan el sustento de su familia. Para mantener funcionando esas empresas, el Es­tado requiere de importantes recursos. Que se revise y se evalúe esa situación es correcto; sin embargo, hay que pensar también en la canti­dad de desempleados que dejaría el cierre de esas instituciones y que pasaría con ellos, en un país que por demás reclama cada día más empleos. En Neyba , por ejemplo, existe el Ins­tituto Nacional de la Uva –Inuva–. Es uno de los municipios más pobres del país. Ese institu­to ha debido cumplir una función que en ver­dad no ha sido tan eficiente. Pero creo que, en vez de su eliminación, el nuevo gobierno de­be ocuparse de hacerla eficiente para que cum­pla su verdadero rol y ayude al desarrollo de esa zona del suroeste. En vez de desaparecer INUVA debe ser preservado por el gobierno de Luis Abinader. Uva y vino pueden ser base en la creación de empleos y pautar el desarrollo del suroeste. Debemos rescatar instituciones, ahorrar recursos y evitar el derroche, pero no castiguemos a los que menos tienen con esas medidas.