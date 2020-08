Lamentos en el muro (¿)

Luis Encarnación Pimentel

Solo tuvo el próximo jurídico pa­laciego, Antoliano Peralta, que soltar que en el nuevo gobierno no habrá “borrón y cuenta nue­va”- como debe ser y espera la mayoría que votó por un Cambio- para que bien temprano comenzaran algunos sus­tos y lloros de gente que, sin ser funciona­rios de primera línea, se sentía cómoda con lo que había y promovía un “bateo y corri­do” del equipo morado. Abinader, con mu­cha presión en su agenda y por lo que le es­pera como cabeza del pais, todavía no se ha instalado y, desde ya, se busca neutra­lizar cualquier acción judicial contra actos de corrupción o de violación constitucio­nal en la gestión que termina, con la cla­rinada mediática de que:” La persecución va, porque hay un compromiso con eso … y va, porque hay una crisis y hay que ofre­cer circo” (¿). Chantajes de ese corte, que son recurrentes, solo buscan que el nuevo gobierno se cruce de brazos, que no mue­va una paja y sea indiferente con el com­promiso elemental de respetar y hacer res­petar la Constitucion y las leyes del pais, promesa básica de Abinader en campaña y reiterada el jueves en una entrevista con Jose Monegro, del Grupo Corripio. Cierto que Luis ha prometido un gobierno de uni­dad y gobernar con todos, pero se presume – salvo riesgo de un fiasco y de que se de­valúe su palabra temprano – que no le co­rresponde hacer de “perdona vida” y que, aunque ofrezca gobernar” con todos”, se­ría con la excepción de eventuales corrup­tos o posibles violadores de leyes y normas sociales. Lloros y lamentos ante el muro de la realidad habrá muchos, después de una torpeza política que rayara en la ingratitud al real líder del PLD y en una errática voca­ción de poder, pero luce irónico que desde la dirección del partido derrotado en las ur­nas le pauten al gobierno que asume el 16, que debe “cumplir con la Constitución y las leyes”. ¿Con qué moral, con qué cara? Es­to, a propósito de otra salvedad de Antolia­no, de que, si actos indelicados durante la transición caen en la línea de la violación, como ciertos decretos y ascensos fuera de fecha y de méritos, serian revisados, co­mo se espera. NOTA: de ir la estrella que es Eduardo como titular del Senado, por peso y perfil, se cae de la mata que los diputa­dos los presida Alfredo Pacheco, por ser un ex, por méritos, conciliador y ser una vía para el Ejecutivo enviar sus iniciativas. Por equilibrio político, y en otras circunstan­cias, lo ideal es que la jefatura de los dipu­tados fuera a manos de la Fuerza del Pue­blo, aliado parcial y pieza clave para que se diera el Cambio, como hizo Balaguer con el PLD, sin alianza, con Norge y con Danilo.