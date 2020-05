El mal de la basura

JUAN GUILIANI CURY

Diríamos que en gran me­dida las solu­ciones que se plantean en torno a los vertederos de ba­sura en distintos puntos del país, no conllevan a ninguna respuesta científica del pro­blema. Especialistas sugieren que Duquesa en el municipio de Santo Domingo Norte, de­be trasladarse a otro lugar o que se debe hacer un relleno sanitario, entre otros paliati­vos. La salud ambiental de los ciudadanos en el Gran Santo Domingo está amenazada por problemas de salubridad y frecuentes incendios en dicho vertedero. También, el caso del municipio de Haina, con­siderado uno de los lugares más contaminados del mun­do y en donde se ha hecho po­co por corregir ese mal. Otros vertederos son, Rafey, en San­tiago, y a la entrada de Puer­to Plata, un centro turístico de primera que no debe darse el lujo de tener esta situación sin resolver. Una vez viajé a Seúl, la capital de Corea del Sur, in­vitado por esa nación a cono­cer importantes avances cien­tíficos y tecnológicos que han alcanzado los surcoreanos.

El viaje fue parte de una misión caribeña que presi­dió el entonces premier de Antigua y Barbuda, Winston Spencer. Uno de los lugares visitados fue una moderna planta de reciclaje de basura y procesamiento en las afue­ras de Seúl. Me impresionó como a los demás visitantes, como Corea del Sur solucio­na el problema de los dese­chos sólidos. Dicha unidad industrial no solo recicla la basura, sino que provee elec­tricidad a más de tres mil ho­gares de los alrededores y el entorno está rodeado de una zona verde donde no se ve un papel ni una cola de cigarri­llo. En el país existe la presun­ción de las alcaldías no que­rer solucionar los problemas medioambientales quizás por falta de recursos finan­cieros, técnicos y materiales. No hay solución sin tecnolo­gías de punta para conjurar la problemática de desechos sólidos. Además, son fuentes que generan dinero, empleo y desarrollo. Apagar fuegos e improvisados rellenos sani­tarios no cauteriza ese graví­simo problema ambiental.