Día de las abejas

Mons. Ramón Benito De La Rosa y Carpio

Hoy es el Día Internacional de las abejas. Un animalito, así le llamamos popularmente, que es tan útil y tan productivo y pasa a la historia de la humanidad como la abeja y la comparación es inmediata: “este parece una abejita que trabaja callado, en silencio y produce miel”. Es impresionante el tema de los animales y las personas, por ejemplo, una persona que no es muy inteligente le dicen que es un burro. Una persona que actúa bien le dicen fiel, como el perro, pero también el perro tiene una connotación negativa: “esa persona es un perro” y así cada uno de los animales. Hoy en el día internacional de las abejas no es solamente es una invitación a conservar la abeja, no solamente a cultivar abejas, que son necesarias para la generación en el mundo, sino una invitación a que tratemos de ser abejas en el mundo, que dejemos a la humanidad nuestra miel, nuestro fruto, nuestra producción positiva.

Hasta mañana si Dios usted y yo lo queremos.