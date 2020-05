Orlando Gil

La Junta Central Electoral convocó a los delegados políticos a una reunión hoy lunes para tratar el voto en el exterior.

Un asunto que es más complejo y difícil de lo que se piensa, y no solo por el temperamento del dominicano, sino por situaciones de orden material que escapan a la hora de considerar el tema. Los partidos tuvieron todo el fin de semana para amolar sus cuchillas, aunque no se sabe si para la garganta del sufragio en sí o del organismo.

Si la Junta no hace magia, Dios deberá proveer un milagro. La cita es hoy, pero desde los días anteriores se conocen posiciones, e incluso aparecieron émulos de Moisés y mandaron la Tabla de la Ley por escrito.

El Departamento de Estado dijo desde el principio lo que ahora (en segunda lectura) que se entiende. Nunca que no, pero sí advirtió sobre la circunstancia.

Ese sí no es suficiente, pues la pandemia también afectaría la logística. Por ejemplo ¿aceptaría el dominicano de oposición votar en el consulado? Un punto de discordia, sin dudas. Además de que el criterio de los políticos de aquí difiere en parte de la opinión de los de allá, y son estos -- los de allá –que conocen el corazón de la auyama.

¿Cómo se observaría el proceso, capacitaría el personal o se resolverían las menudencias, si no hay vuelos regulares, como tampoco asegurarse la movilización interior, si situ? Entre las soluciones posibles, una sería habilitar un padrón ad hoc, de manera que la diáspora sufrague en el país. Pero habría el inconveniente del viaje, y no solo por el costo, sino por la restricción de vuelo. Las opciones que se barajen – en más o en menos – darán agua que beber, y todos – partidos, Junta -- con vasos pequeños. La omisión, la no celebración, tampoco es salida, ya que se supone (no se sabe) que hay demasiada gente aglomerada en la puerta. El encuentro por tanto debiera ser de comprensión, de entendimiento, no de manipulación.