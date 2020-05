Los términos del mandato

Orlando Gil

El presidente tiene claro los térmi­nos de su mandato: hasta el 16 de agosto, y –como hubiera dicho el difunto M.A. Velázquez Mainardi– ni un minuto más.

Lo habría dicho en la intimidad de su equipo po­lítico, en la reunión del comité Político y en su encuentro con los empresarios.

No es que el tema se toque como punto de agen­da, pero al tratarse la cuarentena y cómo afecta al país en diversos órdenes, lo político y lo elec­toral asoman. Se sabe que el dominicano habla como loco y va de digresión en digresión, ob­viando el discurso principal. Además de que los constitucionalistas hacen ejercicios de geometría y siempre se van por la tangente.

Como los sabios de Bizancio discuten lo inson­dable, pero nunca llegan a conclusiones reales y se regodean en la confusión.

Entre ellos mismos debe decirse, pues la pobla­ción no solo se haya distante de su ciencia, sino que en la plaza pública se libra según la circuns­tancia y las influencias de la manipulación.

Los políticos que no encuentran de qué hablar, y se asumen de oposición, solo tienen una manera de descolgarse del muro: Acusar a los regentes de la nación de querer quedarse en el poder.

Se dijo cuando los fatídicos hechos de febrero y se repite en cada prórroga de la cuarentena, y es una candelita que quema como la basura en los vertederos. Pueden desaparecer las llamas, pero como tumba de carbón, siempre queda humo, y más si se usa leña verde, cuyo efecto – incluso– es lacrimógeno. El despropósito por tanto no es ajeno al acontecer político, y no importa el áni­mo del mandatario, como temor o amenaza la oposición lo sube a su tarima. Medina no quiere que politicen la cuarentena, o la lucha contra el coronavirus, pero la política no se detiene ante nada.El gobierno por ser gobierno tiene muchas cartas sobre la mesa, y a la oposición no le queda de otra que denunciarlas como marcadas.

Conviene empujar la carreta hacia el 5 de ju­lio, pero hay sectores que prefieren poner obstáculos.