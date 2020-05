Tú eres un samurai

Luis Rosario

No dije zamuro, sino samurai. En República Dominicana, zamuro es el tipo odioso, necio, torpe. En Venezuela, Colombia y Honduras es el nombre de un ave rapaz. ¿Cómo te voy a llamar zamuro en cualquiera de los sentidos señalados? ¡Nunca, jamás! “Excúseme, de nuevo, sigamos pa´lante”.

Hace unos días decidí comprar unos veinticinco pares de chancletas de las que llaman Samurai. Pensaba que me iba a ser difícil encontrar un negocio en que las vendieran, pero una gentil persona me averiguó. En un santiamén llegué frente al negocio y no solo me las vendieron, sino que el precio fue muy cómodo.

Las chancletas no eran para mí, ¡no faltaba más! Ni aunque fuera un ciempiés iba yo a necesitar para mí veinticinco pares, Eran para los muchachos de la Casa Pinardi, donde acogemos a menores que viven en la calle.

Pero debo confesar, y no me avergüenzo, que hace unos cuarenta años me regalaron unas chancletas Samurai y me duraron casi hasta ahora; en esos años me donaron no sé cuántas chancletas, algunas de caché, pero en seguida las pasaba adelante, pues me sentía cómodo con mi Samurai, aunque diera la impresión de ser un zamuro.

Finalmente me regalaron otra nueva Samurai y me dije que era tiempo de dejar de pasar vergüenza ante las lenguas mantecosas de quienes me rodeaban.

Así que me divorcié de mi compañera de viaje de tantos años y traté de adaptarme a los nuevos tiempos con mi coqueta Samurai. ¡Por fin podía descansar de mí la vieja chancleta! Debo decir que este útil calzado no ha cambiado nada en su estilo y confección a través de los años.

Me dejé seducir entonces por la curiosidad de saber qué significa samurai en japonés. Mi fiel “asistonto” para los momentos de ignorancia, Don Google, me dijo que en la sociedad feudal japonesa, entre los siglos XII y XIX, el samurai era una persona que estaba al servicio de un señor feudal.

Aterricé entonces en mi loco pensar y me convencí de que todos somos, en cierto sentido, samurai: yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. Porque estamos llamados a servir al Señor de los señores, especialmente en los más necesitados.