Los suprasistemas y los paradigmas sociales

Obispo Marte Javier

La formación de sistema de nivel más elevado, a través de la interconexión de sistemas anteriormente más autónomos, que pasan a ser subsistemas del sistema emergente, es una noción familiar en la teoría general de sistemas.

Los Suprasistema emergen a través de la creación de hiperciclos en los que los subsistemas están vinculados mediante ciclos que los catalizan mutuamente entre sí. El resultado es que los subsistemas se tornan cada vez más interdependientes, y el Suprasistema constituido por ellos adquiere estructura y autonomía.

Esto podemos verlo en la naturaleza, sus sistemas están cambiando constantemente, el hombre en su lucha por transformar para su conveniencia y obtener beneficios, ha provocado un cambio en sus ciclos, por eso veremos grandes catástrofe, provocada por la alteración de ésta.

El concepto de campo es una importante contribución al conglomerado conceptual de la ciencia. Los objetos que muestran alguna forma de interconexión más allá del efecto inmediato de causalidad física se dice que están conectados a través de un campo subyacente. Los campos no pueden observarse en sí mismos, solo pueden inferirse a través de fenómenos que se consideran sus efectos. Los sistemas educativos deben motivar el acceso a esta diversidad de conceptos, para que la sociedad pueda ampliar sus horizontes de conocimientos.

Holos

Es entendido como tendencia que permitirá entender los eventos desde el punto de vista de las múltiples interacciones que los caracterizan; por lo tanto nos corresponderá siempre tener una actitud integradora y una teoría explicativa que oriente hacia una comprensión de los procesos, de los protagonistas y de sus contextos. La voz Griega Holos se expresa en castellano como prefijo, hol u holo, y significa entero, complejo, todo; indica también íntegro y organizado. Con holos se significa totalidad, relaciones, contexto o cualquier evento, aspecto, circunstancia, cualidad o cosa que en su momento este siendo estudiado o tomado en cuenta, como uno, como complejidad o como totalidad (Weil, 1993)

Para garantizar el macrocambio, debemos a la vez reconocer e identificar las raíces de la insostenibilidad de Laszlo, estas radican en el mayor crecimiento poblacional de manera desorganizada, urbanizada y en condiciones de vida inhumanas, otro elemento de insostenibilidad es la civilización tecnológica materialista con el uso no racional de grandes cantidades de recursos, muchos no renovables, que soportan los estados financieros y el estado no racional de la ecología global.

Este crecimiento desorganizado y poco articulado ha generado más caos, y este a su vez se agudiza cuando el crecimiento poblacional se da en países con menor desarrollo, generando un círculo vicioso que produce más problemas sociales por necesidad de trabajo y poca atención a los niños. El desarrollo económico continúa y continuará, pero la distribución de la riqueza es más desigual, y los sistemas ecológicos están siendo explotados en entornos insostenibles. Estas raíces de insostenibilidad son y serán el caldo de cultivo y fundamento filosófico para generar más conflictos y menos posibilidades de macrocambio y paz.

Para lograr el macrocambio debemos garantizar una nueva visión, pero esta nueva visión debe partir de reconocer las creencias obsoletas, los mitos, particularmente peligrosos, y los mandamientos de la visión oportuna. Laszlo como autor y analítico del tema, nos ha identificado nueve creencias que están obsoletas:

Todo el mundo es único y está separado: Dice que todos somos individuos únicos y separados, con intereses personales y poco nos importa la solidaridad. Todo es reversible: Quiere decir que las dificultades o problemas de alguna manera volverá a la normalidad. El orden requiere jerarquía: en el entorno siempre debe existir unas autoridades y se rigen por leyes. La clave es la eficiencia: El objetivo de cualquier ser o maquina es producir al máximo. La tecnología es la respuesta: Cualquiera que sea el problema, la tecnología y la ciencia están siempre prestas a darle respuesta. Lo nuevo es lo mejor: En otras palabras, la moda es lo mejor. Mi país, por encima de todo: El nacionalismo por encima de cualquier otro ideal. Cuanto más dinero tengo, más feliz: En toda la sociedad el dinero es considerado sinónimo de felicidad. El futuro no es un asunto mío: La sociedad nunca se ha interesado en planificar su futuro, son cortoplacistas, solo, como dicen en el argot popular: “vivamos el momento que este mundo se va a acabar”

El otro escenario que nos plantea Laszlo son los seis mitos, que si no los identificamos y los corregimos, pues necesariamente nos pueden llevar al despilfarro mundial.

La naturaleza es inagotable. La naturaleza es un mecanismo gigantesco. La vida es una lucha en la que sobreviven lo más aptos. El mercado distribuye los beneficios. Cuanto más consume, mejor estás. Los objetivos económicos justifican los medios militares, Laszlo, 2009.

En el 2020 hemos llegado a una coyuntura decisiva e importante de nuestra historia. Nos encontramos en un punto definitivo y transcendental de la evolución y realidad social, política, espiritual y cultural del universo y a la vez del metaverso, la manera en como pensemos y nos enfrentemos, las actuales y futuras circunstancias son decisorias para nuestro futuro, y el de nuestros herederos.

Es el momento de crear, construir unas bases de pensamiento y acciones que permitan consolidar el marco para alcanzar una sociedad global, pacífica y cooperadora, para continuar así la grandiosa aventura de tener paz, desarrollo sostenible y ser grandes.

Si continuamos con pensamientos, mitos, valores y creencias obsoletas y un espíritu centrado en nosotros mismos, nuestros objetivos, metas y comportamientos serán anticuados. Un ideario así, que a la vez persista, se multiplique, bloquearían la transición completa hacia una sociedad global interdependiente, a la vez pacífica y cooperadora.

¡Por eso debemos hacer un llamado a la creatividad y a la diversidad!

Utilizar nuestro cerebro, pensar, ser creativos, innovar y buscar soluciones a las diferentes dificultades, problemas de nivel mundial y local, es una condición necesaria para lograr la paz y nuestra sostenibilidad. Evolucionar significa fomentar la creatividad en todas las personas del mundo.

La creatividad no es el resultado de la herencia a través del genoma humano, es el resultado del pensamiento, de la flexibilidad cerebral de cada ser humano. Como sabemos que los podemos lograr y consolidar, el pensamiento creativo en pro de una mejor sociedad y mundo, buscamos la multiplicación cultural de la creatividad.

La Diversidad.

La diversidad es otro elemento importantísimo para lograr nuestros objetivos. En la medida que respetemos la diversidad ideológica, política, racial y cultural de los demás, podremos consolidar la paz y el desarrollo sostenible. Toda sociedad o comunidad debe garantizar la diversidad, pero a la vez buscar la complementariedad con la creatividad, para lograr cumplir y llevar a cabo las tareas planteadas. ¡Por eso debemos hacer un llamado a la responsabilidad! "Lo más posible es que no lleguemos a convertirnos en una familia humana pacífica y cooperativa, a menos que seamos actores responsables en todo lo social, económico, político y cultural." (Laszlo, 1996).

Una discusión permanente especialmente en los países donde se rigen por un Estado constitucionalista o social de derecho, es el tema de los derechos fundamentales, donde los jueces definen y priorizan políticas y a la vez la ejecutan con órdenes judiciales, lo cual es importante y valioso , pero éste no puede ser un argumento más para que la comunidad desborde la responsabilidad del Estado, abusen y se vuelvan irresponsables con los derechos de los demás, debemos no solo exigir derechos , sino cumplir en la sociedad unos deberes con responsabilidad.

Nota: El autor es Economista, doctor en Finanzas y catedrático universitario.