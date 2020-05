Orlando Gil

gil@claro.net.do

Los candidatos andan de paso y repaso, e igual hacen de para­médicos que de guagüeros. Se les piensa y se les ve tirado a la calle del medio como si el coro­navirus fuera tarea de campaña.

Se suponía que Gonzalo Castillo tenía todo el dinero del mundo, pero Luis Abinader no se siente a menos y por cartera no fracasa. Aun­que los aviones que llegan a China hacen di­ferencia. Leonel Fernández luce pobre ante estos dioses de la abundancia, estos Creso de la política, y que se sepa, no es Ciro para ven­cerlos en la batalla electoral.

Fernández salió de último, y en este caso y cir­cunstancia difícilmente llegue primero. Pare­ce que no pensó que la estrategia de dar sería tan exitosa, descuidó ese flanco, y cuando lo pensó dos veces, era tarde.

La gente de Nueva York no le respondió con la prontitud que esperaba y no hay dudas de que sus arcas están en situación precaria. Su yo también (me too) da pena.

Abinader fue aleccionado a tiempo. Cuen­tan (leyenda urbana) que se tomó una foto con una pierna encima de un escritorio y la subió a las redes para que se viera que res­petaba la cuarentena. ¡Craso error! Cuando se quiso comprobar el efecto, fue el propio de un bumerán, como el tiro que sale por la culata. Bajó a mil en la encuesta del día si­guiente.

Eso explica que guantilla en mano y masca­rilla en cara se fuera a correr riesgos, a expo­nerse a contagio, pues la gente no quiere can­didato en espíritu, sino en persona.

Lo cual por igual se demuestra con las jura­mentaciones. Podrían hacerse virtuales, unos allá y otros aquí, pero no se vería bien ni ten­dría el mismo beneficio. Aunque esa imagen con disfraz desdice la pureza del trato. Con si­gilo sería mejor que con ruido.

No es lo mismo montarse en la estación que con el tren en marcha. Castillo y Abinader dan la impresión de carretillas recogiendo oportunistas que quieren ir a la playa como fuere.