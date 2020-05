César Duvernay

Al igual que las actividades del transporte, el agua, la salud, la electricidad, el tema mo­netario y las operaciones de puertos y aeropuertos, los vertederos, tiraderos, o rellenos sanitarios, son servicios de seguridad nacional porque cual­quier dificultad que acontezca en alguna de esas aéreas tiene un impacto directo en la población, y por consiguiente, en la paz y la tranquilidad ciudadana. Desafortunadamente nuestro país no ha sacado buenas notas en el manejo de los desechos sólidos. Salvo muy contadas excepcio­nes, la mayoría de los botaderos sean soterrados o a cielo abierto, funcionan de forma muy de­ficiente, y el de Duquesa, localizado en el mu­nicipio Santo Domingo Norte, y cuya historia se remonta a 1995, pese a ser el mas grande, no es la excepción. Anteayer, el LISTIN publicó un reportaje cronológico sobre los males de es­te relleno sanitario, los que, corrupción e impu­nidad incluidas, muestran serias irregularida­des de origen, debilidades en el manejo de de los desechos sólidos, y oscuros entresijos entre lo privado y lo público que desafían toda lógica matemática, operativa y gerencial. Entre líos, in­cendios, acusaciones, multas y demandas, ha­ce tres años el vertedero fue intervenido por las autoridades medioambientales, y a principio de este año el presidente Danilo Medina creó una comisión interinstitucional para buscar una so­lución al problema. Sin embargo, y por no tener la seguridad que amerita, a Duquesa le pegaron fuego y hoy sus humaredas amenazan la salud respiratoria de la población. El castigo tiene que ser ejemplar para los perpetradores, pero tam­bién debe haber duras sanciones para quienes debieron hacer lo que no hicieron y cuidar lo que no cuidaron.