Al presidente Medina sobre Cultura

Tony Raful

tonyraful5@yahoo.com

El drama des­encadenado por la pande­mia golpea por igual a to­dos los sectores naciona­les, nadie escapa a su sino trágico. Un “cisne negro”, el fenómeno imprevisible del azar, altera todas las actividades nacionales, y frente a ello, tanto el Go­bierno como la oposición, liderazgos sociales, secto­res económicos, religiosos, tienen que aunar esfuer­zos, sobreponerse a la des­gracia con voluntad unita­ria. Si hay un sector de la sociedad, como otros, que debe ser tomado en cuen­ta, porque representa la sensibilidad, el ejercicio plural del talento, la ex­presión libérrima del rei­no de la cultura, es, el de los artistas, crema subli­me del espíritu de un pue­blo. Son los que teclean los sonidos del alma, los que sustentan la libertad del espíritu de la nación. El Gobierno dominicano debe tomar la iniciativa de sumi­nistrar ayuda real y digna a músicos, cantantes, bai­larines, escritores, escul­tores, ballerinas que eter­nizan cuando danzan, el instante, compositores, ti­tiriteros, actores, actrices, libreros, cineastas, guías turísticos, estatuas vivien­tes, poetas, etc. Esta peti­ción no es una petición po­lítica, representa el sentir de la colectividad artística na­cional. Sin sesgo partidario ni sectario. Reconozco en el Ing. Eduardo Selman, a un hombre de bien, probo, y me une a unen a él, vín­culos familiares imborra­bles de afecto y admiración. Apóyelo ahora, disponga, y nosotros lo apoyaremos en este momento crucial y dra­mático. En una declaración pública del Frente Cultural del PRM, sugerimos que los fondos asignados a la sus­pendida Feria Internacional del Libro, ascendentes a 90 millones de pesos aproxi­madamente, se tomaran en consideración, si fuera ne­cesario.

Entiendo que el listado de 666 artistas y gestores culturales enviado al más capaz e idóneo de sus Mi­nistros, Lic. Gustavo Mon­talvo, por el Arq. Selman, debe ser ampliado en la medida de lo posible para incorporar a los artistas más pobres y urgidos de apoyo, en los barrios humildes y en las comarcas más apar­tadas. En ese sentido con­versé con Félix María Ger­mán, Director de Bellas Artes quien me comunicó que el listado de los artistas no era limitativo, y estaba abierto para que pudiése­mos enviarles nombres de artistas que se encuentra en precariedad material. No­sotros les vamos a suminis­trar un registro empadro­nado de artistas diversos de los barrios marginados y del interior del país. Artis­tas que no cuenta con segu­ro médico y vegetan en el mayor desamparo. Vencer el sectarismo y la euforia de campaña, frente a la distri­bución equitativa de ayuda a los artistas, es un principio que asumimos, sin ningún temor a coincidir con usted, sino por el contrario, en dis­posición de ayudar ponien­do al país por delante.

Apelo a su sensibilidad y ejercicio continuado de ser­vicio público, para llamar su atención hacia el sector cultural, en el sentido de validar la ayuda a los artis­tas sin diferenciar simpa­tías políticas. Y que haya un protocolo adecuado, para que su decisión sea acata­da, con sentido justo y pro­porcional. Además, la cifra de 666 artistas reportados es supersticiosa, no debe ser limitativa, sino desbordada, guarismo de mal agüero, que debemos exorcizar en­tre todos.v