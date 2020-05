RD en el contexto global

Juan Guiliani Cury

La República Dominicana anunció su in­tención de pro­poner una ini­ciativa en pro de agrupar voluntades políticas y re­cursos científicos para el combate del coronavirus en el marco del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El país como miem­bro no-permanente ocupa este mes de abril la segunda vez la presidencia de dicho órgano. El Consejo de Se­guridad (CS) de la ONU lo integran 15 miembros, cin­co permanentes: Estados Unidos, China Francia, Rei­no Unido y Rusia. Los no-permanentes está integra­do por Alemania, Bélgica, Estonia, Indonesia, Níger, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Sudáfrica, Túnez y Viet­nam. Una declaración del ente de política exterior do­minicano ha expresado la intención de si es necesario convocar al alto organismo supranacional para visua­lizar un enfoque conjunto entre los miembros de las Naciones Unidas y unificar criterios para contener la expansión de la pandemia que ha cobrado decenas de miles de muertos alrede­dor del planeta. El influyen­te rotativo estadounidense The New York Times, ha planteado que Santo Do­mingo asuma un liderazgo global en el seno del más alto organismo de la ONU contra la epidemia que ha infligido severos daños a la economía y a la conviven­cia social. El coronavirus germinó sus coronas letales de oriente a occidente con efectos catastróficos mate­riales y humanos. Si la ini­ciativa progresa, el país se pone a la vanguardia en una cruzada global para salvar millones de personas del letal virus, - y ser agen­te proactivo – hacia una pronta recuperación eco­nómica mundial. La apro­bación de la iniciativa ne­cesitaría los votos claves de los miembros permanentes. Una dificultad podría sur­gir y es un eventual veto an­te las desavenencias surgi­das entre la administración Trump con la Organización Mundial de la Salud (OMS) EEUU congeló sus aportes económicos a ésta que el año pasado sumaron $553 millones. EL Consejo de Se­guridad tendría entonces la última palabra si adop­ta o no una Resolución con mandato global.