Lecciones que deja el Covid-19

Podría decirse que el coronavirus ha dejado innumerables lecciones en todos los órdenes, que he referido anteriormente en otros artículos. Pero en particular hay una vivencia que me ha puesto a meditar y en la que no había reparado.

Se trata de la edad. En las advertencias sobre el virus se indica que podría afectar a personas de edad avanzada. Siendo este término un poco impreciso procedí a investigar un poco más y encontré que las personas mayores sufren mayores riesgos de contraerlo.

No conforme aun seguí buscando información hasta que un dato en el internet daba cuenta que la tasa de mortalidad aumentaba exponencialmente a partir de los 65 años aproximadamente, indicando, que por ejemplo en China la tasa de mortalidad de las personas infectadas que tienen hasta 40 años es del 0,2%, pero entre los que tienen 70 y 79 años se incrementa a un 8%, mientras que a partir de los 80 años la cifra aumenta a un 14,8%.

Sin duda que al leer esto no había caído en la cuenta de que rondaba en los 70 años, y no solo esto, sino que dentro de este renglón me encontraba yo en más de la mitad del camino de mi vida temporal.