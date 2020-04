Coronavirus, romería y elecciones

Pablo McKinney

La romería con apoyo popular del ciudadano Mildomio Ada­mes, El Peregrino, tuvo la te­meridad de la ignorancia, la creatividad del “buscavidas”, y el temor de un ciudadano entre la incerti­dumbre y el miedo.

No lo patrocinó el imperialismo yankee ni el socialcapitalismo chino, la iglesia cató­lica ni la evangélica; ni el alcalde del pueblo ni los funcionarios del gobierno sino Fuen­teovejuna, todos a una.

Así ocurren las cosas cuando se reúnen el fundamentalismo religioso y el oportu­nismo político con el creativo “tigueraje” de un señor que, desde lo de la reelección pre­sidencial en 2016 -con su dios ordenándo­le apoyarla-, encontró un modo de ganar­se la vida, como otros encontraron lo de ser “pica-pica” de funcionarios, o “apalqueado­res” de autos en la zona colonia.

La mezcla de fundamentalismo religioso y el oportunismo político con el “tigueraje” nativo y la picaresca andaluza, provoca es­tos terribles fenómenos sociales.

En los supuestos diálogos de Mildomio con Dios, ni las iglesias creen, pero quien sí cree es la gente llana que lo acaba de de­mostrar en Puerto Plata. Y eso sí que es pre­ocupante.

Al inicio, la peregrinación fue un asunto de alguien que anda buscándose la vida le­galmente. Nada que decir, pues no es nin­gún alcalde ni jefe policial que, conociendo el poder social y político de las iglesias se va a atrever a detener una peregrinación con cruz y todo que, además, no imaginaba na­die sería tan multitudinaria.

Al no tener la información de que el se­ñor obispo de la provincia no apoyaba la peregrinación, la Policía no se atrevió a dispersarla -que era lo que tenía que ha­cer- sino a acompañarla, mientras el co­ronavirus se iba de juerga y manoseo con ciudadanos a quienes el fundamentalis­mo religioso y su ignorancia le hacían una mala pasada.... y cuando ya éramos muchos, entonces parió la abuela: Con­cluida la peregrinación, y ya dentro del horario del toque de queda, se aparecie­ron en Puerto Plata, no las autoridades correspondientes sino la caravana de HE­LIDOSA a fumigar las calles.

La anterior, es una hábil manera de ha­cer campaña electoral que la oposición re­chaza con razón, y por lógicas razones la ciudadanía beneficiaria saluda. Pero que­da en el aire la pregunta: ¿Son legales las acciones de solidaridad social del candi­dato oficial a través de su empresa en me­dio de la campaña electoral? La JCE tiene la palabra.