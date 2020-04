Panorama de dificultad

Orlando Gil

gil@claro.net.do/@orlandogildice

La sala capitular de cada municipio será instalada el próximo viernes con la aplicación de la regla de oro. No hay razones para dudar, pero en este país nunca se sabe.

Será la primera prueba de los concejales que deberán someterse a la línea bajada por el par­tido y concertada con las demás representacio­nes. Siempre aparece un gracioso o rebelde de última hora.

Nada es perfecto, y de serlo nunca sería de un mandato a otro. Además, el PRM estrena mayoría en los gobiernos locales, con todas sus implicaciones. Incluso habría que ver la nueva gobernabilidad, cómo los alcaldes recién posi­cionados demuestran sus habilidades adminis­trativas en condiciones desfavorables.

No solo se tratará de un nuevo alcalde o de otra sala capitular, sino de la corporación edili­cia en su conjunto. Una fuente de empleos real y no el espejismo de campaña. No hay que su­ponerlo, es la pura verdad. Los perremeístas tie­nen hambre de cobrar y querrán satisfacerla de inmediato. ¿Cómo aguantar esa oleada, cómo calmar esos ímpetus, desatados y posiblemen­te descontrolados? No se conoce -- hasta ahora -- discurso de apaciguamiento, pero el partido no será ajeno a lo que viene. La consigna es cla­ra: el PLD se va, y se irá del Palacio Nacional y en parte del Congreso en agosto, pero primero de los ayuntamientos. Febrero (marzo) antes que mayo, y abril antes que agosto. El alcalde, ini­ciando gestión, deberá enfrentar de inmediato situaciones difíciles de solventar. Un verdadero fuego cruzado. Presión para nombrar y presión para liquidar. Y lo peor, con las arcas vacías. Si hubo transición, y fue honesta, el flamante sa­brá lo que hereda, con qué cuenta. Si su antece­sor fue prudente y noble, y no gastó del presu­puesto más que los montos correspondientes a sus meses de gestión. Que no es lo usual, pues en estas circunstancias la maldad anda de por medio, la bellaquería suelta amarras y se ejerce el mezquino derecho al desquite. Será de un la­do y será del otro, pues la denuncia y la persecu­ción es un recurso que no se desdeña.