Diez consejos para sobrevivir

Luis Rosario

No me ha­gas mu­cho caso. Estas son invencio­nes mías en horas de to­que de queda y lo mejor que haces es decir: Apa­ga y vámonos. No sigas leyendo… Oh, ¿Estás ahí todavía? Pues “es palante que vamos”.

La fuñenda que azota al mundo tiene también nombre artístico, COVID 19. Los artistas son así, in­ventan nombres para ven­der más.

A ver si coordino diez consejos que puedan ser­vir para sobrevivir, porque este enredo tiene los jue­gos pesados. Ha puesto de rodillas a todo el mundo. Ahí voy:

1. Deja de estar contan­do cuántos van, como si fuera un juego de pelota. Eso es para quienes llevan estadísticas mundiales y nacionales. Algunos hasta discuten por eso.

2.Los informativos vi­ven de este tipo de no­ticias y nos “jartan”. Sintoniza programas, pe­lículas, música que no te enfermen. Libérate del pánico, porque si no, tal vez no te infectes del vi­rus, pero del manicomio no te libraría ni el Cha­pulín.

3.Solidarízate con quienes están en peor si­tuación que tú, a nivel económico o psicológico. Muéstrales tu cercanía, apóyalos en sus necesida­des.

4.No te lleves mucho de los que dirigen el mun­do; están vueltos locos y sin idea por salir de los más ancianos y no naci­dos. Piensan que hay de­masiadas bocas y que es necesario despoblar un poco la tierra. También a ellos les llegará un día su “sanquintín”.

5.Acuérdate que con­tigo o sin ti, esto pasara, pues “no hay mal que du­re cien años ni cuerpo que lo resista”. Tranquilízate.

6. Lávate las manos y báñate completo, prefe­riblemente con jabón de cuaba.

7. Obedece a las autori­dades; también ellas pasa­rán y necesitan compren­sión, pues les ha tocado un momento difícil y a ve­ces no saben qué inventar para contentar a todos y quedar bien.

8.No dejes de sonreír, mirar la naturaleza, oír música y beber café con batata asada o pan. Écha­le azúcar prieta, que es menos dañina y más ba­rata.

9. Si no logras dormir por la noche, aleja de la cama el reloj; es tu peor enemigo. Su misión es ha­certe la noche imposible.

10-Agárrate de Dios. Sin Él nos lleva quien nos trajo. No es cuestión de ñeñeñé.