César Duvernay

Siempre se ha dicho que lo que abunda no daña, y pudiera ser cier­to, pero siempre y cuando aquello que abunde no dañe. Y la reflexión, manufactura del refranero y la sa­biduría popular, llega ante el debate sobre la eficacia o no del uso generalizado de los guan­tes para evitar el contagio del coronavirus Co­vid-19.

Ayer, el Listín trajo unas declaraciones del ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cár­denas, quien desde su doble condición de fun­cionario y médico, manifestaba su preferencia a que las personas se lavaran frecuentemente las manos con agua y jabón, o algún sanitizante, en vez de utilizar los guantes de forma perma­nente. Una consideración válida ya que si bien es cierto que estos aditamentos profilácticos evi­tan el contagio directo a través de las manos, no es menos que permaneciendo todo el tiempo con ellos se corre el riesgo de andar con el conta­minante y propagarlo.

Y es que la eficacia de estos implementos radica en que los mismos son de carácter des­echables. Es por eso es que muchas socieda­des médicas en los Estados Unidos de América mantienen campañas llamando a dejar que los guantes sean estrictamente para el personal de salud o para aquellos que manejan cadáveres o materiales contaminados. En un hospital, cada vez que un médico o una enfermera ve a un pa­ciente se quita y bota esos artículos que son des­truidos y por tanto cualquier carga viral o bac­terial no se expande, y lo mismo sucede en los espacios funerarios. Sin embargo, el uso conti­nuo de unos guantes pudiera dar una falsa sen­sación de seguridad haciendo que la gente se descuide en la protección y provocando el efec­to contrario. Hay que orientar...