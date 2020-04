Todo un divertimento

Orlando Gil

Masoquismo no es, pero se le acerca, y sobre todo divier­te y entretiene, uno de los derechos fundamentales de la política. Lo que está pro­hibido en democracia es el aburrimiento.

Se le pide al presidente Danilo Medina que hable, y cuando lo hace, le dicen barriga verde y hasta del mal que va a morir. Como siempre, no llenó las expectativas.

Aunque algún día habrá que preguntarse y al mismo tiempo responderse cuáles son las ex­pectativas que no llena un mandatario.

Lo que se repite muchas veces se convierte en cliché, y cliché es decir que tal o cual pre­sidente no llenó las expectativas. Medina el pasado viernes. A mí la situación me parece un divertimento, una obra ligera, de poco pú­blico, pero que agrada y contagia y que el bo­ca a boca promueve. Lo menos que han dicho o le han dicho al jefe del Estado es que no es orador. El saco de arena con que se entrena el boxeador está para que le den golpes. El man­datario que coja los suyos.

Aunque algunos oponentes debieran revisar­se, pues descubrir al final de dos mandatos que el actual gobernante no domina la pala­bra, no tiene magia al hablar, no es ofensa.

Lo sería para Joaquín Balaguer, Juan Bosch, José Francisco Peña Gómez, Leonel Fernán­dez, pero no para Danilo Medina.

Ni el más furibundo seguidor de Medina se atrevería a enaltecerlo como orador, y como político son otras las virtudes que lo distin­guen. Político es, y alguna cualidad debe te­ner, pues 11 millones de dominicanos quie­ren ser presidente, y solo uno lo consigue.

Además, no era para tanto. No era la rendi­ción de cuentas del 27 de febrero, pero sí un informe del trabajo que lleva a cabo el gobier­no para enfrentar la pandemia.

Lo que hace o lleva hecho está a la vista de to­dos, y no hay truco que valga si hasta el míni­mo papel, la compra más insignificante, está bajo escrutinio de la oposición.

Al presidente le dieron hasta con el cubo del agua, y bien. Se lo buscó, se lo ganó, y como presidente le toca.