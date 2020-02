Voto, deber y reto

Luis Encarnación Pimentel

encar-medios @hotmail.com

Pese al gran descreimiento por la política y por políticos, debido a las distorsiones y prácticas indebidas de los que en su ejercicio ignoran las reglas de la democracia, no podría decirse que todo está perdido. Ante el evento electoral de este domingo, y mucho más con miras al pautado para el 17 de mayo, el ciudadano sensato y con clara visión de la importancia de tener una sociedad responsable, tiene el deber de acudir a las urnas y, con su voto y la mejor elección, contribuir a trazar el rumbo que al país le conviene, en lo inmediato y a futuro. Las simpatías y los intereses políticos generalmente son diversos, pero en el grupo hay los que, por necesidad sentida o mera inconciencia, votan “con el estómago”, solo por beneficios directos. Ojalá en esta oportunidad esos sean los menos, y que los que puedan reflexionar y tomar una decisión responsable y por conciencia sean una mayoría que decida las elecciones. Por innúmeras ocurrencias en las primarias de octubre, hay dudas que la autoridad electoral y quien controla el poder político en el momento deben despejar del ambiente nacional. Debe garantizarse la transparencia del proceso y el respeto a la voluntad del elector, para que realmente se elija a los candidatos que gocen de mayor simpatía y que reciban mayoría de votos. Que sea el pueblo el que decida, no el dinero público o el miedo a perder un pequeño empleo, tras amenazas imprudentes de funcionarios que chocan con las reglas democráticas y con la propia ley electoral. En lo que el pueblo se expresa en las urnas, hay unas palabras de la máxima figura de la iglesia católica, monseñor Francisco Ozoria, que mueven a reflexión y caen como anillo al dedo en la jornada de mañana:” Pido a la población cristiana ejercer su derecho al voto para que no dejen en manos de los corruptos los destinos de la nación”….”hay mucha corrupción, muchas injusticias, mucho engaño”….”En estos momentos se ocultan muchas cosas en la campaña y los cristianos están llamados a ser luz en la sociedad”….”Los cristianos tienen que participar en la política y así pueden disfrutar del gobierno que merecen”…”No podemos quedarnos al borde viendo el revolú de la política. Si no participamos, le estamos dejando el campo de acción a los malos, a los corruptos, para que sigan ellos”. El jueves en la parroquia el Buen Pastor, en una misa de acogida a los nuevos Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión, monseñor Ozoria pidió orar por unas elecciones normales mañana y para que el pueblo y los ciudadanos “elijan a los mejores”. ¡Amén!.