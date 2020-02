Nandy Rivas-Amistad-Los Tobys

Ellis Pérez

@EllisPerezSr

Hay personas que tienen el don específico, por su personalidad y magnetismo, de atraer la compañía de otras personas y mantenerlas en su cercanía por mucho tiempo. Nandy Rivas es una de esas personas. Al yo preguntarle cómo surgió en él ese sentido de desarrollo de amistades, él me contestó: “yo te puedo contar una anécdota que en mi juventud temprana sucedió con mi papá. Se quejó de que yo no paraba en la casa, que siempre estaba con mis amigos jugando pelota, baloncesto o cualquier otra actividad. Un día me dijo, mañana usted no me sale de la casa, se queda aquí compartiendo con nosotros que somos su familia. Esa orden había que cumplirla”.

“Entonces mis amigos comenzaron a llegar a la casa y ya casi no cabían. Eso hizo que el viejo dijera, ah, es así, se me van todos de aquí y váyase usted con ellos. Parece que esa era mi naturaleza, estar con mis amigos. Yo no concibo la vida sin un amigo a quien contarle mis problemas, mis angustias y con quien compartir mis momentos felices. También están los momentos de tristeza donde se comprueba la verdadera amistad. Hay amigos de mesas y cervezas. Yo creo que con los buenos amigos se comparte la felicidad y la infelicidad”.

Le pregunto a Nandy: ¿cómo surge el grupo de los Tobys, del cual yo soy parte hace más de quince años? “yo tenía un gran amigo que era Dardo Hermann, quien trabajaba para pinturas Pidoca, a quien trasladan como representante para el Cibao, con asiento en Santiago. Él venía todos los viernes a la Capital a traer su reporte y al medio día recalaba en mi oficina y nos íbamos juntos a comer. Luego se nos une su hermano Hamlet.

Cuando éramos ocho hice un troquel de ocho piezas con la figura de Toby de los muñequitos de la pequeña Lulú, y cuando llegábamos al restaurante, cada quien aportaba su pieza y teníamos la figura completa de Toby. Aunque los Tobys somos individuos con nuestras preferencias e intereses diversos, en conjunto somos uno y representamos la filosofía de la amistad, la ética y la honestidad.