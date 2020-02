Mapa imaginario, mapa de crisis

Orlando Gil

A tan pocos días de las municipales, los partidos debieran tener claro el horizonte de sus candidaturas, o por lo menos de las principales, de las más significativas, electoralmente hablando.

Las que podrían proyectarse a mayo, cuando tendrá lugar una consulta más crucial, presidencial y congresual. Lo que se entiende como poder verdadero, pues todavía no se le reconoce al ayuntamiento su importancia política.

Las averiguaciones, sin embargo, no llevan a puerto seguro, y cuentan más los deseos que las realidades. Aun cuando existe un mapa, o dos mapas, y vistos semejan un arco iris precario.

No solo con pocos colores, sino como pintado por párvulos. La política de estos días no supera kínder garden, y lo peor de todo es que los partidos o los candidatos se entretienen como niños de pre-primaria. Solo basta ver como la campaña se desenvuelve en determinadas jurisdicciones, como si se olvidara que un sastre del campo a cualquiera del pueblo le hace un flú.

Un día transitan un camino y al siguiente se devuelven o se desvían por una vereda que no lleva a lugar alguno. En principio se tiene como objetivo acopiar votos, de manera que se compruebe fortaleza.

Pero de pronto se cambia de ánimo, y se impone como tarea inmediata ganar determinadas demarcaciones, y se cambia carreta por diligencia, aunque los caballos, más que cansados, extenuados.

Un mapa grande y otro pequeño, aunque los dos con borrones, cuando en un caso u otro debieran ser borradores de compromiso.

Ante esa situación tan voluble o casi veleta debiera preocupar, ya no el mapa imaginario, trazado con delirio, sino el probable mapa de crisis.

No hay dudas de que habrá problemas, y desde ya se distribuyen breviarios confeccionados en Jalisco y se encomienda el espíritu para que nadie se raje. Si para revisar las primarias se pidió la intervención de la ONU, y para las municipales se convoca al cuerpo diplomático, o se anticipan denuncias ¿qué no sucederá si las urnas no satisfacen las expectativas? Se supone que el quiebre de la democracia..