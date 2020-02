Abinader y el vice

Luis Encarnación Pimentel

En el caso del PRM, de la Fuerza del Pueblo y del PLD, se barajan nombres como posibles acompañantes de las respectivas figuras que encabezan la boleta presidencial, pero no se llega más lejos de ahí, porque la decisión final –en teoría es facultad exclusiva del candidato– aun no es tema en agenda y parece secreto bien guardado. Sin embargo, extraorganizaciones y sin el encargo de las cabezas de los principales proyectos políticos del momento, hay sectores influyentes articulando fórmulas o “mutuales” con personas que ellos apadrinan para la Vice. De Collado está claro que tiene buen padrino, incluso con miras a proyectos mayores, en el tiempo. Como refuerzo para ayudar a Gonzalo Castillo en su evidente letargo ha salido a relucir hasta el nombre de doña Margarita Cedeño, porque por su cercanía con el pesado contrincante que le resulta el doctor Leonel Fernández, la dama sería una pieza clave para pensar en una “doble jugada política” con ella (¿). De posible compañero de boleta de Leonel solo ha circulado el nombre de Abel Martínez, seguro alcalde de Santiago, pero de aquí a mayo hay un buen trecho todavía para despejar la incógnita.

Es sabido que el ex reformista Víctor (Ito) Bisonó apuraba con buen pie un proyecto presidencial desde el PRSC, pero que la salida de la organización y otras circunstancias le han llevado a aguantar un poco el ritmo, no a abandonar la idea. Político Joven, con buen perfil, y no muy lejos de Luis Abinader –incluso familiarmente–, detectamos sostenidos aprestos de algunos empresarios y de relacionados con otros sectores amigos que buscan crear las condiciones para que Ito sea el compañero de boleta del candidato del PRM. Ir con Luis, sería para el ex del PRSC que lideró Balaguer un buen avance en su carrera presidencial en pausa obligada, pero los que alientan la idea creen que Bisonó podría hacerle un aporte significativo al candidato del PRM, a partir de dos nichos importantes con los que tiene buenos contactos y relaciones primarias: empresarios de nombres sonoros y muchos reformistas, de los que fue su presidente en funciones. Los primeros, se sumarian a un sector cuyo primer abonado fue Lisandro Macarrulla, ex del CONEP, y los “compatriotas”, de lo Luis requiere para crecer y lograr la mayoría que da el triunfo. OTRO DATO: La embajadora de EU no fue al encuentro reciente de Leonel con el cuerpo diplomático, porque hace poco él había desayunado con ella y con el agregado político (casi tres horas) en la sede .