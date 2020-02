Repartir entre los necesitados

Pablo Clase Hijo

Al filósofo Zenócrates, amigo de Alejandro Magno, se le otorgó una vez una recompensa equivalente a una bolsa llena de oro. El pensador la rechazó aduciendo que no la necesitaba. Alejandro le recriminó su actitud, pues aunque el oro no le hacía falta a él, podía entonces repartirlo entre sus amigos necesitados. “A mí no me bastan todos los tesoros del mundo -prosiguió Alejandro- para compensar a mis amigos, y en cambio tú pareces que no dispones de amigos suficientes entre los cuales poder repartir estas monedas de oro”. No seamos egoístas. No se puede gozar de paz interior ni exterior sin una humilde generosidad para con los menesterosos. “Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos”(Filipenses 2:4).Esta exhortación del apóstol Pablo va contra el individualismo, en que cada uno considera solo su propio interés o provecho, sin tomar en cuenta el de los demás.