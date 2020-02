Amistad en la escuela

Ellis Pérez

@EllisPerezSr

Todos provenimos de un seno familiar. Es la esencia de la sociedad humana. Ahí arrancamos y recibimos el empuje para nuestro desarrollo individual. Luego llegamos a la escuela e iniciamos nuestra relación con el mundo exterior, fuera de la familia. Las relaciones que se fomentan en esa etapa con los otros jóvenes, con quienes sentimos un grado de simpatía que luego desarrolla una relación de amistad, generalmente se convierten en imborrables para el resto de nuestras vidas.

A la primera escuela que asistí al llegar de Santiago a la Capital a los 10 años fue a la de las hermanas Ozuna, en la cuesta de la 19 de Marzo. Allí conocí al niño Mario Emilio Pérez, de edad parecida a la mía, y que luego se convertiría en locutor, escritor y productor de programas de televisión. Ambos, dizque nos enamoramos de la misma niña y procedimos a tener varias peleas a los puños, buscando su preferencia por uno de los dos. Aunque ella nos descartó a los dos, Mario Emilio y yo terminamos siendo grandes amigos, como somos al día de hoy.

Luego pasé al cuarto curso en la escuela Luisa Ozema Pellerano, donde uno de mis condiscípulos tenía el nombre de Marcio Veloz Maggiolo, quien con el tiempo se convertiría en uno de los más destacados escritores dominicanos de todos los tiempos. Con Marcio desarrollé una afinidad de amistad que se ha mantenido a través de todas las décadas que ambos hemos sobrevivido.

Al llegar a la escuela intermedia, en el séptimo curso me tocó compartir pupitre con el jovencito Jesús de la Rosa. Al lado de Jesús, las clases nunca fueron aburridas, por su carácter participativo, su personalidad inquieta y su sentido del humor. Iniciamos ahí una gran amistad que se ha mantenido incólume a través de todos estos años. No puedo olvidar que en el 78 en el nuevo gobierno del PRD, con el nuevo Gobierno instalándose, recibí la visita de Jesús en mi casa de la Ave. Rómulo Betancourt, para decirme, con visible grado de júbilo “Ellis, vengo directo del Palacio, el Presidente Guzmán me va a nombrar Secretario de Estado de Deportes, el Decreto debe salir mañana y como tú has estado ligado al deporte quise venir a decírtelo a ti primero”.

Las amistades que se inician en la escuela, sin motivaciones de intereses, prevalecen por el resto de la vida.