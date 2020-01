¿Abstención o resistencia?

Orlando Gil

gil@claro.net.do/@orlandogildice

Los sectores que no aceptan de buenas ganas el voto automatizado, ni el orden en las casillas, ni la auditoría de Alhambra, ni la prueba IFES, de seguro que tampoco los resultados de las elecciones municipales de febrero. El hecho probable podría crear una situación interesante: 3 formas diferentes de ver el proceso y considerar a la Junta Central Electoral. El PLD apoya el organismo y consiente en las medidas y diligencias que lleva a cabo. El PRM no es tan anuente, pero puso distancia cuando el Bloque Opositor denunció el fraude en una rueda de prensa y no participó en el encuentro con la OEA. Una especie de juntos, pero no reburujados, y que más tarde o más temprano ocasionara disgusto, e incluso problema, pues eso de jugar con dos cartas en una misma mano no deberá caer bien a Luis Abinader ni a Leonel Fernández. No es estar con Dios y con el diablo, pues ambos se creen Dios, pero la política se encargará de que en determinado momento uno deba ser diablo. Los consensos no son eternos y la dinámica de la política obliga a definiciones más rigurosas y no siempre permite retozo de afiliaciones.

Llegada la circunstancia, tres serían las reacciones. Una entera, otra media y la restante cerrada a cal y canto. Aunque un elemento crucial podría ser el desempleo individual de cada fuerza política y lo que se logre de conjunto.

Los alcaldes, regidores, directores de distrito y vocales que conquisten. Lo real y no lo supuesto, pues las urnas hablan claro y no fanfarronean ni dan impresiones falsas, como en ocasiones las encuestas. La estrategia del grupo insurgente, evidentemente, es de crisis, y no en función –necesariamente- de las municipales, sino de las presidenciales.

Si el PLD acoge, y el PRM también ¿qué harán los imparables de Quique Antún y Leonel Fernández y los chorlitos que les hacen coro? ¿Cómo resistir o desconocer resultados que el PLD y el PRM acepten? No será fácil, pero cuando los temperamentos con exabruptos toman el escenario…