¿Todos somos Duarte?

Otra vez palabras de elogios para su figura. Un año más en el que se resalta su honradez y su entrega. Páginas completas resaltando sus dotes. Discursos, mensajes, decretos, editoriales.

Juan Pablo Duarte y Diez hace 207 años que vio la luz del mundo. No nació héroe, ni honrado, ni con ideología libertaria. El tiempo le fue formando hasta convertirlo en la figura historia que es hoy en día. Quienes pueden y quienes “no pueden” llaman hoy a que sigamos su ejemplo. Son muchos los ciudadanos que no deberían tomar el nombre de Duarte en sus bocas. Ni pedir que seamos más patriotas, más honrados o más desprendidos. Son aquellos que han tenido la oportunidad de serlos y lo olvidaron. Esos que, hasta han dirigido el Estado y con todo el poder en sus manos no han emulado ni uno solo de los postulados del patricio. Los ejemplos de desprendimientos y honradez de Duarte están a la vista, no es solo cómo manejó los mil pesos recibidos para una misión política, sino todo lo demás. Hoy, cuando lo recordamos en el 207 aniversario de su nacimiento, quisiéramos pedir que, por Duarte: se respeten las leyes, se proteja el medio ambiente, se evite la depredación de los bosques, se fortalezca la municipalidad, vista por él como el cuarto poder del Estado. Por Duarte, escojamos en las elecciones a los más comprometidas con el país, aboguemos por funcionarios no corruptos, por la seguridad y protección en la frontera. El soñó una nación Independiente y Soberana. Sus ideales deben ser base para mantener el orgullo de ser DOMINICANOS.