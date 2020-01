40 años de FITUR

Ellis Pérez

@EllisPerezSr

Iniciaba el verano del 1980, en la Secretaria de Turismo recibimos una invitación desde España solicitando al país a participar en lo que sería una nueva feria de turismo internacional que se llamaría FITUR y que se llevaría a cabo a partir del año siguiente 1981, en los terrenos conocidos como Casa de Campo en una de las periferias de Madrid. Le traje el tema a la atención del Secretario de Turismo, Víctor Cabral, quien me dijo: Ellis eso está dentro de tu área, vamos a participar, pero ocúpate tú de eso. Me tocó encabezar la delegación dominicana. Contraté los servicios del destacado arquitecto dominicano, Erwin Cott, diciéndole: necesitamos tener una buena presencia, con un diseño llamativo, pero que no nos cueste mucho. El arquitecto procedió en consecuencia y después de aprobar el diseño nos ocupamos de hacer llegar los materiales que no se podían adquirir directamente en Madrid.

En esa primera Feria hubo una participación de 1500 expositores, 3000 profesionales de la industria, con la presencia de 37 países. Al año siguiente se demostró el éxito de esa primera feria de FITUR porque los números del 82 indicaron la participación de casi 3000 expositores con la presencia de 100 países. En el 2019 participaron 142, 600 profesionales representando 10,400 empresas de 165 países con una participación estelar de Dominicana como país socio.

Ya en el 1979 es decir dos años antes, Dominicana participó por primera vez en la principal Feria Turística del mundo, en ese momento, que era la ITB de Berlín, siendo esta la más importante presencia dominicana en una feria especializada en la historia del turismo de nuestro país. Por razones lógicas, y por la importante inversión española en la hotelería dominicana, FITUR se ha convertido en la feria turística más importante para el país, por encima de las de Berlín, Paris, Londres y Milán, entre otras. En consecuencia, la presencia dominicana ha sido destacada como una de las principales en la Feria, que nos permite hacer nuestros mejores negocios para nuestros hoteles y esto ha sido reconocido por los organizadores de FITUR.