Tras Luis y el PRM (¿)

Luis Encarnación Pimentel

El poder de turno en el país no solo no ha jugado sus mejores y más exitosas cartas políticas en los últimos tiempos, sino que los intentos y apuestas más importantes que ha hecho han sido equivocados. Y en ese apostar al contrario o preferir al “amigo por conocer”, se estaría en el camino de volver a “chocar con la misma piedra”. ¿Acaso se olvidó la historia de cuando Salvador bloqueó a Majluta, le franqueó el camino a Balaguer y éste al volver le pidió cuentas de mala manera al primero? El dato que se maneja, por más de una fuente de confianza, es que al no dar los números por ningún lado ni avizorarse el éxito del proyecto Gonzalo, desde las “alturas” se ha estado pensando en firme sobre la posibilidad de un acuerdo-compromiso con Luis Abinader y el PRM, con miras a garantizar un retiro tranquilo o “en sosiego” del equipo gobernante. Así las cosas, con Hipólito -que ya picó adelante con su cuota con la candidatura de su hija Carolina a la alcaldía distrital- no habría problemas, pero el asunto es que el candidato es Luis, el único que podría asumir algún compromiso a futuro, de tener éxito su proyecto. La estrategia del sector oficial, que no dejaría de ser una encerrona o arma de doble filo para el partido opositor y su candidato, va en firme o “con todos los hierros”. Le tienen el ojo echado y se busca ver por dónde armar el muñeco para un eventual “bajadero” (?). En ese sentido, ya se han hecho algunos “tanteos” y uno que otro emisario se ha dejado caer por donde más de una figura de un PRM en aparente carril, tras la división formal del PLD al salir Leonel. De dichos aprestos concretos se extrajo lo siguiente: Una corriente que, por las consecuencias catastróficas que eso tendría para el proyecto, lo rechaza de cuajo, y uno que otro personaje -hay gente con “hambre” acumulada de años en oposición- que no le disgustaría la idea. De los tres polos en el ruedo, Danilo no tiene con quien negociar, por lo que se pensó en crear un cuarto, con Collado. Lo del “sosiego” buscado implicaría (¡casi nada!): recomendar un procurador y un fiscal (le rompería a Luis el discurso de un independiente); control de Altas Cortes (¿) y el Senado (Mariotti). Así, institucionalidad cero. Y, contrario al “entusiasmo” del PLD, las mediciones serias apuntan a que, con votos bien contados, la oposición -PRM, FP y aliados- tendría mínimo un 70% en las urnas. Si la idea del asedio y cerco tuviere algún éxito, se liquida al PLD y el desplome del proyecto presidencial de Luis y el PRM sería inevitable. ¡Hay más! .