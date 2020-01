Luis Rosario

He pedido prestado a Doña Trina de Moya el título de su canción a las madres para realizar, en forma de parodia, una convocatoria a los candidatos a diputados y senadores que quieren encaramarse en un curul del Congreso a partir de las elecciones del 17 de mayo.

Ella me lo autorizó. Aunque vegana de nacimiento, Doña Trina se encariñó con la tierra de los “secos, sacudíos y medíos por buen cajón”, los mocanos, debido a su unión matrimonial con el también hijo de la tierra de la yuca negra, el expresidente Horacio Vásquez. Moca la recuerda dándole el nombre de Villa Trina, a la hermosa comarca aledaña que ella visitaba con frecuencia.

La gentil dama me ha dicho que ese título le queda genial a este artículo, porque se trata de convocar a los candidatos al Congreso para que firmen un compromiso a favor de la vida que se concibe en el seno de cada madre, dentro de una relación de amor entre un hombre y una mujer, de la que surge la familia.

Me deseó suerte; porque, me dijo, en los tiempos actuales la gente no quiere comprometerse, sobre todo con principios y valores, como el de la vida y la familia, debido a que les han vendido la idea de que quien las defiende es un atrasado, conservador, retrógrado y todos los improperios desagradables que se inventan para querer pasar como progreso lo que es un bochornoso retroceso.

¿En dónde me encontré con Doña Trina? Fue en un encuentro cercano de tercer tipo, en un sueño. Soy bastante propenso a este tipo de arrebatos místicos baratos, que raya en lo parasicológico y tiende a confundirse con un disimulado estado de loquera. Peores cosas suceden a diario en este mundo y, al final, la vida sigue igual.

Venid los candidatos del campo y la ciudad, los que desean hacer ejercicio de manos levantadas en el Congreso para aprobar leyes. Todos los que se atreven a sacar la cara para comprometerse públicamente en defensa de la vida y la familia.

Es el miércoles 29 de enero, a las 10:00 de la mañana, en el auditorio del Club Mauricio Báez.