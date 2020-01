Orlando Gil

Inventan historias, las cuentan y se las creen, originando situaciones de conflicto innecesarias e inútiles, pues la gente es tonta cuando le conviene. Si no, descubre el bulto desde lejos.

El orden en la boleta.

Cuando la Junta que presidía Roberto Rosario asignó al PRD la casilla 3, Leonel Fernández no había renunciado del PLD ni convertido al PTD en La Fuerza del Pueblo.

Igual cuando el organismo encabezado por Julio César Castaños cambió ese orden y otorgó el apartado 3 al Partido Reformista y colocó al PRD en el 4.

Fernández no fue ni es parte del problema, y no tiene sentido hacerlo víctima de una cuestión que no tiene mayor importancia y que se debe a interpretación.

No se tiene clara la razón, pero a las altas cortes -por lo que se lleva visto- les da lo mismo de frente que de espalda.

Diversidad podría decirse, y diversidad es democracia y uniformidad dictadura. De manera que cada cual hace lo propio, aun cuando deje que desear.

Queriendo una ganancia política, se obtiene un revés, y Fernández pierde en el TSA un pleito que originalmente no era suyo ni de su partido.

No se sabe quién buscó a cual, si Fernández al Reformista o el Reformista a Fernández, aunque seguro que lo decisivo no fue la casilla 3. Si por casilla 3 fuera, el PRD debió haber sacado más votos que el PRM en la 15 en las elecciones del 2016.

La cuenta es una cosa, y el cuento, otra. Y se comprueba una vez más que el orden de los factores no altera el producto, y que para rascarse conviene tener uñas.

El pleno de la Junta Central Electoral deberá estudiar hoy temprano la suspensión ordenada de manera definitiva por el Tribunal Superior Administrativo, y decidir al respecto.

Tendrá a manos el dispositivo, pero no las motivaciones que según informaciones oficiosas serán entregadas en la tarde. ¿Qué primará más, el tiempo o el fundamento?

El atraso en la impresión de la boletas es indudable, pero una tardanza más sería inconcebible.