¿Qué documentos debo llevar a mi entrevista de visa de inmigrante?

Esta pregunta es muy importante porque, en muchos casos, no podemos aprobar una visa de inmigrante en la primera entrevista debido a que los solicitantes no están preparados o no traen toda la documentación requerida.

Entonces, ¿de qué manera puede prepararse para obtener su visa más rápido? Primero, lea cuidadosamente toda la correspondencia que le envían la Sección Consular y el Centro Nacional de Visas. Si no sigue sus instrucciones, ocasionará demoras en el proceso.

El oficial consular debe decidir si la relación que se presenta en la petición es real. Por eso, cualquier evidencia que usted y su peticionario puedan traer a la entrevista para ilustrar la validez de su relación será de gran ayuda para que el proceso de visa de inmigrante se desarrolle con más tranquilidad. Puede ahorrarse mucho tiempo y esfuerzo si trae todos los documentos necesarios a su entrevista de visa de inmigrante, así que asegúrese de tenerlos todos a mano. Recuerde, su solicitud es su responsabilidad, sin importar quién le esté ayudando a prepararse.

Los documentos que todo solicitante debe traer incluyen la carta de cita para la entrevista del Centro Nacional de Visas (NVC); la página de confirmación del Formulario DS-260 que usted sometió en ceac.state.gov; un pasaporte vigente; un acta de nacimiento in extensa original; un afidávit de Apoyo Económico (formulario I-864) firmado por la persona quien le pide y, a veces, por otro fiador conjunto; un Certificado de No Antecedentes Penales (si tiene 18 años o más); los resultados de su examen médico; todas sus actas de matrimonio anteriores; y todas sus actas de divorcio anteriores

Le recomendamos realizar el examen médico varias semanas antes de su entrevista, si es posible, y obtener todos los demás documentos con suficiente anticipación.

Hay requisitos y excepciones asociados con algunos de estos documentos. Para asegurarse de que tiene los documentos correctos para su categoría de visa y ver las instrucciones para obtener algunos de ellos, puede visitar nuestra página web do.usembassy.gov/es/visas-es y nuestra página de programación de citas en ustraveldocs.com/do_es, así como nuestra página de Facebook, @EmbajadaUSASantoDomingo y nuestras cuentas de Instagram y Twitter, @EmbajadaUSAenRD. #TuSolicitudTuResponsibilidad