Luis Encarnación Pimentel

encar-medios@hotmail.com

El actual proceso político-electoral del país es tan especial, que el mayor potencial o el fuerte de la Fuerza del Pueblo que encabeza el expresidente Leonel Fernández no radica en lo que se expresa a diario en simpatías y en movimientos propios de la campaña, sino en lo que no se ve a simple vista ni se exhibe por razones de prudencia y de conveniencia. Nos explicamos: Definidas la inscripción de la candidatura presidencial y la estructura por la cual participar en los comicios de mayo, el hombre está en capacidad y en condiciones de ayudar a ganar a candidatos del propio PLD, del PRM, del PRSC, de su organización y de otras con las que va en alianzas parciales. Así las cosas, solo en el PLD del que renunciara Fernández van más de cien candidatos que, tras un buen desempeño en las urnas, el sector oficial presentaría como suyos, para venderlos como fortaleza y como referente para las presidenciales de mayo, pero que en realidad es gente de Leonel, que no ha flaqueado ni ha traicionado , sino que solo una razón de tipo legal le ha obligado a permanecer en el partido oficial, a fin de no perder la nominación ganada en las primarias. En pocas palabras, aquí de seguro se aplicaría algo parecido a: “morado por fuera, pero verde por dentro”. La cuestión es que esa gente no puede decir ni mostrar en público que su líder o candidato es Leonel, porque en el acto perdería la candidatura ganada. Lo mismo pasa con un porcentaje elevado de los empleados medios y bajos del tren burocrático, que no se expondrían a perder el puestecito o beneficio que tienen en alguna institución pública, prefiriendo” agacharse”, por el momento. Ahí, por demás, y en una eventual definición Leonel-Luis en segunda vuelta, y una posible línea danilista de votar por el segundo, una gran mayoría de la gente del PLD con un empleíto haría caso omiso y votaría por quien verían como su garantía de no ir a la calle, Fernández, el presidente de su partido hasta hace muy poco .Si el diputado José La Luz definió al PLD como “un cascaron vacío”, no se entiende entonces el doble interés oficial de subestimar y tratar de cerrarle el paso a Leonel, con escaramuzas y chicanas que terminan ayudándole a ganar espacio. Por cierto, el hombre de la famosa encuesta del “empate” (¿) Leonel-Gonzalo en primaria (para ir condicionando o “ablandando”), ahora la botó, al saltar el evento de febrero, “medir” el de mayo (¿) e incluir en su adefesio como “punteros” a figuras que no son candidatos en el actual proceso, como Margarita, Danilo y Collado (¿). ¡Por Dios!