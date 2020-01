Juan F. Puello Herrera

Es casi un dogma que la sinceridad es una virtud relacionada íntimamente con la verdad, que nos lleva a decirla siempre, mostrándonos a los demás tal como somos interiormente, sin poses y engaños, manifestándola no solo en palabras, sino con la coherencia entre lo que proclamamos y hacemos.

Un auténtico creyente de la palabra de Dios no puede mentir y mucho menos calumniar, aunque haya formas de pensamiento que promuevan la amabilidad fingida, que el Papa Francisco ha considerado diciendo, que cuando no se comparte de forma sincera se cae en la hipocresía. Agrega el Papa que el Octavo Mandamiento del Decálogo es bien claro: “No dirás falso testimonio ni mentirás”, mandamiento, que “prohíbe falsear la verdad en las relaciones con los demás”, por lo que, “vivir de comunicaciones que no son auténticas es grave, porque impide las relaciones y, por lo tanto, el amor, en consecuencia, donde hay mentira no hay amor, no puede haber amor”.

De esta manera el Catecismo de la Iglesia Católica es preciso al decir: “La verdad o la veracidad es la virtud que consiste en mostrarse verdadero en sus actos y en sus palabras, evitando la duplicidad, la simulación o la hipocresía. La mentira consiste en decir algo falso con intención de engañar al prójimo que tiene derecho a la verdad”.

En sus Máximas y Pensamientos (I, 52) Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort, escribió una gran verdad, que resumo: “En las cosas grandes los hombres se muestran cómo les conviene mostrarse; en las pequeñas se muestran como son”.