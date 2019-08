Liderazgo de calidad y juventud que busca espacio 3

Ellis Pérez

A lo tratado, hay que añadir el tema de la automatización y la robótica que cada vez más eliminan a seres humanos de sus puestos de trabajo.

En cuanto a las oportunidades de la juventud tanto en las sociedades pobres y en desarrollo, como en aquellas más ricas y desarrolladas, los jóvenes deberán entender que solo dando un poco más, podrán conseguir un poco más. Solo aquellos que aporten creatividad, imaginación, dedicación, disciplina, responsabilidad, sacrificio, total entrega y pasión sin límites son los que con los ojos bien abiertos detectarán las oportunidades que se presenten y se encaminarán a través de su ambición a conseguir una vida mejor, satisfaciendo sus deseos y logrando sus objetivos.

Algunos ejemplos:

1.-Tomás Troncoso vino a verme en el 1963 y me dijo que él quería integrarse a las transmisiones que habíamos iniciado hacía ya algunas semanas, le contesté que eso no era posible porque ya teníamos un comentarista, Max Álvarez. Su respuesta marcó la diferencia, me dijo: yo sé que Max Álvarez le imprime un gran espíritu y entusiasmo a la transmisión por su estilo vibrante, lo que yo puedo aportar es el análisis técnico de las jugadas y del desarrollo del juego. Mi intención no es sustituirlo, sino, enriquecer la transmisión para beneficio de los fanáticos. Con esa respuesta Tomás se ganó su integración a la transmisión.

2.-Osvaldo Cepeda y Cepeda. Era un magnífico locutor comercial y presentador. Pero Osvaldo con el tiempo creó un nicho propio al especializarse en las presentaciones de los desfiles militares. Se integró a las Fuerzas Armadas para desde dentro conocer todos los detalles y las implicaciones de los asuntos y movimientos militares. Hoy en día cuando se anuncia un desfile militar todo el mundo espera que el presentador y narrador sea el General Osvaldo Cepeda y Cepeda.

3.-Dr. Thimo Pimentel. A pesar de su juventud decidió aturdirnos presentando todos sus talentos de un solo golpe, se hizo médico, pintor, escultor, cronista deportivo y fotógrafo. Ejemplo de su época.

Yo mismo, Ellis Pérez, me convertí en ejemplo. Con mi vocecita fina jamás hubiera logrado integrar el elenco de excelentes locutores de la HIZ, pero propuse hacer algo que en esa época solo yo podía aportar, un programa presentado en inglés, destacando las principales canciones más populares de la semana en USA.

La diferencia está en el conjunto de detalles arriba enunciado. ¡Atención jóvenes!