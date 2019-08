Economía y el plato del día

JOSÉ LOIS MALKUN

Arroz, algún tipo de grano, carne de pollo, res o cerdo y unos maduritos. Su costo directo oscila entre RD$50.00 y RD$60.00, dependiendo de la carne.

Para venderlo con algún beneficio el precio al público oscila entre RD$125.00 y RD$175.00, cuando este último incluye vegetales variados o un pastelón de berenjenas, por ejemplo.

Muchos empleados en empresas privadas y hoteles tienen la comida incluida (que es el plato del día) y en los hospitales, centros comerciales, escuelas de tandas extendidas y en casi todos los hogares, es la comida dominante.

Hablamos de unos siete millones de dominicanos que diariamente tienen frente a ellos el Plato del Día para comer. ¿Que comen los otros 4 millones? Pueden ser unos espaguetis a la criolla, frituras con tostones, pan con salchichón, berenjena con pan, un asopao de pico y pala o simplemente un par de mangos.

Volviendo al Plato del Día, que es conocido popularmente como la bandera dominicana, nuestra población privilegiada de 7 millones gasta diariamente unos RD$1,020 millones por su comida. Calculándola a un precio medio de RD$145.00 al mes esto representa RD$30 mil millones.

Al año la cifra rondaría los RD$360 mil millones o 8.4% del PIB. El número de empleados que mueve el Plato del Día, incluyendo toda la cadena alimenticia, desde productores, mayoristas, minoristas, transportistas, procesadores, suplidores, cocineros, los que sirven los almuerzos, la limpieza y los empleos indirectos, equivale a unas 450,000 personas.

Los ingresos del personal que trabaja en esa cadena oscilan entre RD$10,000 y RD$20,000, que calculado sobre una media de RD$15,000, representa unos RD$6.5 mil millones mensuales.

Otra característica del Plato del Día es que mueve mucho dinero en efectivo. Hay miles de expendios que no pagan impuestos ni energía eléctrica por estar ubicados en barrios pobres de difícil acceso. Sus empleados son mayormente informales.

La calidad de los alimentos varía según el lugar. En centros comerciales, hospitales y empresas, la calidad del Plato del Día es buena, en otros no tanto y no faltan los que han intoxicado a muchas personas. Lo recomendable es no comer vegetales crudos en ningún caso.

El Plato del Día es un símbolo de la dominicanidad y este artículo es en su memoria. Cuando los 11 millones de dominicanos tengan acceso a un Plato del Día en su almuerzo, el nivel nutricional aumentará significativamente y la calidad de vida también.